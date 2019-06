4,4 miliardi di africani entro fine secolo: ecco la vera questione che non possiamo più ignorare

Alcune osservazioni:

1. entro fine secolo dovremmo aspettarci di passare, nel mondo, da 7,5 miliardi a 11,2 miliardi di persone; quasi quattro miliardi in più della popolazione attuale. Si tratta di un aumento mastodontico. Dar da mangiare, istruire, fornire abitazione e lavoro a oltre undici miliardi di persone sarà tutt’altro che facile: sarà una sfida ciclopica per la classe dirigente politica globale;

2. la popolazione dell’Asia rimarrà stabile. L’analisi dei dati paese per paese indica, per esempio, che ci possiamo aspettare un limitato aumento in India (da 1,3 a 1,5 miliardi di persone) e un importante calo in Cina (da 1,4 a 1 miliardo di persone);

3. la popolazione europea calerà, passando da circa un decimo della popolazione mondiale a poco più di un ventesimo della popolazione mondiale; un continente saturo e ormai maturo che dovrà accantonare qualsiasi pretesa di leadership planetaria;

4. l’Africa esploderà, passando da 1,2 miliardi a 4,4 miliardi di persone. Nel caso in cui le condizioni ambientali (per esempio, la mancanza di acqua) o sociali (mancanza di lavoro, guerre, epidemie) non consentissero alle persone di vivere nei luoghi in cui sono nate, che cosa potrebbero fare se non cercare di andare «altrove»?

È evidente che siamo in presenza di alcune problematiche strutturali che rimarranno attive per svariati decenni. Fortunatamente, però, l’aumento della popolazione è uno di quei rari megatrend che permettono di intervenire e di provare a modificarne la traiettoria. L’attesa di un’enorme esplosione demografica africana è legata al fatto che il 41 per cento della popolazione africana si trova nella fascia di età 0-14 e che in Africa non si è ancora realizzata la transizione demografica, ovvero il passaggio da cinque-otto figli per donna a uno-due figli per donna. Due azioni possono condizionare questo processo: inviare le ragazze a scuola e cominciare a migliorare la qualità complessiva della vita, innescando un certo livello di sviluppo economico.

La prima è abbastanza semplice: poiché maestri e professori sono sottopagati in tutto il mondo, costruire e sviluppare un sistema educativo generalizzato comporterebbe un costo relativamente basso. I paesi africani dovrebbero ricevere input, stimoli e aiuti per sviluppare in tempi brevi una nuova classe insegnante indigena che, grazie a estesi e capillari investimenti in moderne strutture scolastiche, spinga a una rapida alfabetizzazione sia a livello urbano sia rurale. Il percorso educativo dovrebbe però essere lungo e non fermarsi all’istruzione primaria: i dati indicano, infatti, che per l’Africa un’educazione elementare non sarebbe sufficiente a emancipare le giovani donne da un destino di subalternità. L’istruzione dovrebbe inoltre essere modulata secondo una specifica attenzione di genere, poiché solo alfabetizzazione e upskilling femminile possono garantire l’abbattimento di un tasso di natalità altrimenti insostenibile.

Innescare uno sviluppo economico non è altrettanto semplice, e questo per svariate ragioni, che includono: la nota fragilità del suolo agricolo africano, il fallimento di innumerevoli interventi umanitari, lo sfruttamento internazionale delle risorse naturali del continente, gli elevati livelli di corruzione di molti governi locali. Sono tutti problemi seri e importanti, che non possono essere sottovalutati. Ciò non di meno, secondo i dati del World Economic Forum, i lavori stabili in Africa sono cresciuti del 3,8 per cento tra il 2000 e il 2015 (con un +1 per cento sulla crescita della forza lavoro, un aumento non sufficiente, ma comunque positivo); la forte urbanizzazione in corso contribuisce ad accrescere la produttività (le città hanno una produttività tre volte superiore a quella delle zone rurali); anche i consumi sono in crescita (con un aumento del 4,5 per cento annuale tra 2000 e 2015). Infine, non va sottostimata la capacità degli africani di fare ricorso a tecnologie moderne per superare alcuni limiti infrastrutturali: l’Africa orientale, per esempio, è già leader globale nei pagamenti via cellulare.

Un nuovo capitolo è stato poi aperto dall’ingresso massiccio e coordinato della Cina in alcuni paesi africani, un intervento che sta imprimendo un’accelerazione altrimenti impensabile allo sviluppo. La Cina, che coltiva ambizioni globali e non regionali ed è scevra da qualsiasi forma di subalternità culturale verso l’occidente, sembra chiaramente determinata a fornire ad alcuni paesi una free ride, una corsa gratuita, sulla strada verso la crescita. Al contrario, la Comunità Europea pare disinteressarsi del problema della transizione demografica e dello sviluppo economico dell’Africa, quasi che il problema non la riguardasse.

Per quanto parziali, tutti questi dati mostrano come, almeno in alcune parti del continente, si stiano consolidando processi di sviluppo economico che hanno il potenziale di modificare radicalmente la situazione, sebbene si tratti di sviluppi in cui la voce degli europei è flebile.