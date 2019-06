Ecco l’invenzione “Stramba” che ha rivoluzionato il mondo della vela

La nostra rubrica su Linkiesta, come sapete, nasce nell’ottica di raccontare “tutto quello che non ti dicono e devi sapere sul mondo di domani”, sempre seguendo il filo conduttore dell’innovazione nel migliore rapporto possibile con l’umanità e il pianeta. E in questi mesi abbiamo affrontato decine di tematiche diversissime tra loro, anche fantascientifiche per lo sviluppo raggiunto dall’umanità negli ultimi anni, andando a esplorare non solo i quattro angoli del pianeta ma anche lo spazio profondo. Ma una storia come questa ha dell’incredibile in termini oggettivi. Perché? È presto detto. L’uomo abita il pianeta Terra da migliaia di anni e oggi si contano 7,7 miliardi di esseri umani. I primi esempi di navigazione a vela risalgono addirittura al 6.000 avanti Cristo. La pratica della vela diventa una consuetudine con gli Egizi e abbiamo documentazione in proposito dal 4.000 avanti Cristo. Ecco, tutto questo per dire che finora abbiamo sempre ragionato in un altro modo. Poi è arrivato Daniele Mingucci da Riccione. Che ha reinventato la ruota. Nella vela. In che senso? Nel senso che ha stravolto il concetto di albero, trasformandolo in una strana forma che assomiglia a una U rovesciata. Vi sembra una follia? « Sì, avete ragione, lo è» dice lui divertito. Una follia che a fine 2019 diventerà un brand di lusso dal nome azzeccatissimo: Stramba. Che ovviamente sta per “strano” ma anche per il termine marinaresco “strambare”, ossia una manovra delle vele che con il nuovo albero viene totalmente modificata.

Partiamo dall’inizio e andiamo per gradi. È il 2011 e Daniele Mingucci – che di mestiere (e vocazione) fa il creativo in una agenzia di comunicazione – deposita il brevetto della sua idea rivoluzionaria. Nel 2014 viene ufficializzata la startup Stramba che oggi è finanziata con 1 milione di euro da investitori privati, con il progetto che procede spedito e vedrà la prima barca pronta per la fine dell’anno, come da business plan. Perché siamo di fronte a una “folle” rivoluzione? «In primo luogo – commenta Mingucci – perché nessuno ci ha pensato prima in modo così radicale. Poi per due aspetti fondamentali: da un lato per tutto lo spazio di bordo che si libera senza il boma, che tra l’altro rischia di decapitare i velisti; e dall’altro per le performance molto più elevate grazie alla vela che prende vento sempre sullo stesso lato, con un migliore rendimento aerodinamico. Una vela tradizionale deve lavorare su entrambi i lati, come se un Boeing dovesse volare sia dritto sia a testa in giù: l’ala risulterebbe molto meno efficiente. Parliamo di performance superiori anche del 40%, a seconda delle condizioni di vento».