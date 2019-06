Egitto: l’ex presidente Morsi muore durante udienza del processo

Col palco a metà

Ligabue, il re è nudo. E senza pubblico

Con la Friends and Partners di Ferdinando Salzano prosegue la pratica di vendere biglietti a pochi euro pur di riempire gli stadi. Al concerto di Ligabue, per esempio, il palco è persino stato spostato per farlo sembrare più pieno. Se i numeri non ci sono, non sarà il caso di scegliere altri spazi?