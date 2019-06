Forza Italia, è crollo totale: e ora le elezioni sono l’ultima speranza di Berlusconi per evitare l’apocalisse

Una sorta di rediviva strategia dei due forni mirata a favorire un centrodestra moderato o un nuovo Ulivo, che costringerebbe Zingaretti a cercare ancoraggi al centro. Una strategia a cui guarda con interesse e favore la fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, che non ha mai fatto mistero della sua avversione per Salvini ma che ha in grande fastidio anche il cerchio magico di Arcore-Villa San Martino. Cerchio officiato da Licia Ronzulli e di cui fa parte lo storico inner circle del Cavaliere: l’avvocato Niccolò Ghedini, Sestino Giacomoni, Fedele Confalonieri, Antonio Tajani. Sempre meno Gianni Letta, ormai defilato, al quale non piacciono né Salvini né i tempi nuovi della politica italiana. È l’area aziendalista di Forza Italia, che tutela lo status quo e che in nome della realpolitik bada oggi, con gradazioni diverse, a non guastare i rapporti con Salvini ma spingendolo alla rottura con Di Maio, per riesumare il vecchio centrodestra.

La fine di un mondo si diceva. Anche se Berlusconi è uno che non s’arrende mai. E accarezza l’ultima carta che ha in mano nella residua ma non impossibile speranza di poterla calare sul tavolo se il giro di poker dovesse riaprirsi. Cosa che potrebbe accadere in caso di crisi di governo o elezioni anticipate. Perché anche solo al 7% Forza Italia sarebbe determinante per la vittoria di uno schieramento di centrodestra. Senza Berlusconi infatti Salvini e Meloni rischierebbero di non farcela e l’apporto di Toti, che avrebbe solo una manciata di mesi per organizzare e lanciare il suo movimento politico, sarebbe insufficiente. Una nuova mobilitazione elettorale ridarebbe invece lo scettro in mano a Berlusconi sia perché è lui a raccogliere il consenso sia perché sarebbe lui a comporre le liste elettorali e dunque a sancire la sopravvivenza o la scomparsa dei colonnelli del partito. Sarebbe l’ultima carica del Cavaliere ma gli consentirebbe di mantenere un ruolo, non ininfluente, nella politica italiana. E assoluto in Forza Italia.