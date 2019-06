Da Rousseau a ”Vinci Salvini”: la politica è diventata un gioco (ma per i cittadini non è una buona notizia)

Come cambierebbe la società se fosse possibile per i governi misurare l’impegno civico dei cittadini con punteggi? Su uno schermo, come allo stadio. Oppure da un cellulare, comodamente dal proprio divano. La possibilità di dare valore al livello di engagement della cittadinanza con premi di gratificazione a chi arriva in cima alle classifiche appare come una sorta di Black Mirror della realtà, un romanzo di William Gibson che concretizza una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano. Eppure, nulla di questo è fantascienza. Gianluca Sgueo, autore del libro “Ludocrazia. Quando il gioco accorcia le distanze tra governo e cittadini” (Egea) e professore di Global Media alla New York University of Florence, è tra i primi in Italia a raccontarne le tecniche e le sfaccettature. L’applicazione delle dinamiche del gioco (regole, competizione e premio finale) a situazioni non ludiche, e quindi a istituzioni e politica, in una società in cui l’esercizio del potere pubblico cambia in relazione all’avanzare delle nuove tecnologie, sta diventando un fenomeno globale che prende il nome di ‘gamification’. Quasi nove milioni di risultati se si cerca su Google.

“Avete mai pensato al governo come un gioco? Quando pensiamo al governo, immaginiamo una sorta di impresa cooperativa dove i cittadini collaborano per gestire la propria comunità. In questi casi, il minimo utilizzo dei giochi può far emergere il meglio di ognuno di loro - racconta Sgueo a Linkiesta - L’utente non pensa di giocare, eppure è stimolato in modo simile al giocatore. Un design accattivante, un sistema a premi, incentivi per gli utenti, e anche monete virtuali, classifiche, strategie di community-building e via dicendo. L’obiettivo? Riflettere sugli scenari di policy. Esistono già dei casi interessanti nel mondo e anche in Italia.”

Cina, anno 2010. Municipalità di Suining. L’esperimento misura i comportamenti individuali. I vincitori sono premiati pubblicamente, i perdenti biasimati. Funziona così: i punti si ricevono o si sottraggono in base all’adeguatezza del comportamento tenuto in società. Vi prendete cura di un familiare anziano? Punti per il cittadino. Passate con il rosso? Perdita dei punti. I cittadini di fascia A hanno la priorità su tutti i servizi sociali. Mentre ai cittadini di fascia inferiore, con meno punti sullo schermo, è impossibile ottenere licenze o autorizzazioni, o accedere ai servizi pubblici essenziali. I risultati del gioco sono così soddisfacenti che, nel 2014, il governo cinese approva la nazionalizzazione del progetto.

Santa Monica, California. I residenti esprimono il proprio gradimento sulle varianti urbanistiche che l’amministrazione cittadina vorrebbe introdurre nei quartieri presso cui abitano, scorrendo a destra o sinistra sullo schermo dei propri smartphone. City Swipe, il nome dell’applicazione, somiglia in tutto e per tutto alla più famosa Tinder, che regola gli incontri tra persone in base al gradimento espresso online. Solo che, in questo caso, l’amministrazione mostra fotografie di sezioni urbani e non volti.