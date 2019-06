Nuove perle meravigliose dal Giappone: ecco l’arte di camminare in sincrono

Uno pensa che dopo aver imparato a camminare – intorno al compimento del primo anno di età – il più è fatto. E invece si scopre che non basta saper muovere un passo dietro l’altro, soprattutto a confonto con quanto succede in Giappone. Il Shuudan Koudou è l’arte giapponese di camminare in gruppo, una disciplina a metà tra lo sport e la performance artistica in cui, come se si fosse in un plotone, si cammina in avanti, all’indietro, a destra a sinistra acquattati su e giù. Uno spettacolo che, per essere raccontato, le parole non bastano. Ma le immagini possono aiutare:

Lo sport, tra le varie stranezze del Paese, ha cominciato a prendere piede (pun intended) intorno agli anni ’60 alla Nippo Sports Science University di Tokyo, ormai considerata la Mecca di questa attività.