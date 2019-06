Ligabue, il re è nudo. E senza pubblico

Scena prima

Stadio Meazza di Milano. Quello che tutti chiamano San Siro, dal nome del quartiere milanese che lo ospita. Succede diversi anni fa, e stavolta in scena non c'è un concerto rock, come invece è capitato abbastanza spesso negli ultimi tempi. Si gioca al calcio. Questa è la Scala del Calcio, del resto. Si sta giocando il derby d'Italia, tra l’altro, una delle partite più attese in ogni campionato. Nella Juventus gioca un giovane talento, Miccoli. È uno bravo col pallone tra i piedi, bassino e anche per questo avvantaggiato, come Maradona ci ha dimostrato. Sta correndo palla al piede, a centro campo. Ha di fronte Javier Zanetti, l’argentino è già il capitano dell’Inter. Lo punta e gli fa un tunnel. Lì a San Siro. Poi torna indietro e gliene fa un altro. Due tunnel nel corso della stessa azione. Se qualcuno ricorda la reazione di Nedved quando, durante una partita del cuore, Moreno, il rapper, gli ha fatto un tunnel, ben può capire quanto subire un gesto del genere sia umiliante. Subirne due, nel proprio stadio, da un piccoletto con alle spalle una carriera decisamente meno importante è qualcosa che si avvicina, credo, alla lesa maestà. Cosi deve pensarla Zanetti, che ferma Miccoli e gli fa semplicemente segno di no con la mano. Non dice niente, fa solo segno di no. Come a dire: così non si fa. Non si può. Poco dopo Miccoli viene sostituito.

Il sottotetto di questa prima immagine è che di fronte a chi ha un passato importante, e che magari al momento è meno prestante fisicamente, più lento, o semplicemente meno forte, ci si deve a volte saper fermare. Non umiliare l’avversario, anche se di avversari nel caso specifico non ce ne sono.

Poi, è chiaro, sono il figlio di uno juventino che avrebbe voluto chiamare mio fratello maggiore, nato nel 1961, Omar, in omaggio a Sivori. Uno che non solo si divertiva a umiliare gli avversari a suon di tunnel, ma che per farlo e per farlo bene, volendo anche dimostrare di non avere paura, non portava mai i parastinchi, e aveva sempre i calzettoni calati alle caviglie. Come dire, se mi volete fermare a calci eccomi, ma non ho paura di voi.

Scena seconda

Sanremo, 2019. Sta andando di scena la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. La seconda targata Claudio Baglioni. Quella passata alla storia, anche e soprattutto grazie a chi scrive come l’edizione del conflitto di interessi di Baglioni, come l’edizione di Ferdinando Salzano, da qui in poi divenuto tristemente personaggio pubblico. Avete letto tutti le nostre inchieste, visti i servizi di Striscia la Notizia, quelli di Pinuccio e poi di Max Laudadio. Ora sapete bene di cosa si trattava.

Sul palco arriva uno degli ospiti del Festival, anche lui rockstar del Friends and Partners di Salzano, Luciano Ligabue. Deve promuovere il suo album, Start, e, di qui il lievissimo conflitto di interessi, un tour negli stadi che andrà di scena in giugno. Qualcosa di imponente, sulla carta. Ligabue entra sul palco vestito da re, con tanto di corona e ermellino, seduto su un trono, mentre in sottofondo c’è l’epica We Will Rock You dei Queen, tornati in gran spolvero dopo il film di Singer. Qualcosa di imponente, anche ironico, immagino, che sottintende come lui sia il re del rock. Il re degli stadi, anche, visto che di quello si deve parlare, del suo tour negli stadi, vero motivo della telepromozione gentilmente offerta a Salzano da Mamma Rai. Il re.