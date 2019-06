La lezione danese: immigrazione e crescita vanno a braccetto (e la sinistra dovrebbe ricordarselo)

Per capire come la sinistra affronta le sfide emerse negli ultimi decenni, dalla globalizzazione fino al fenomeno migratorio, è opportuno osservare cosa accade negli altri Paesi. Lo scorso 5 giugno si è votato in Danimarca per rinnovare il Parlamento. I socialdemocratici hanno ottenuto il 25,9% dei voti, superando i liberali fermi al 23,4%. Come riporta Il Post, in realtà il partito guidato da Mette Frederiksen ha perso dei voti, passando dai 924mila di quattro anni fa ai circa 914mila attuali. Il Partito Popolare danese, Dansk Folkeparti, è invece sceso dal 21% circa dei voti del 2015 all’8,7% attuale ed è la terza forza politica del Paese. In base all’analisi dei flussi elettorali, il 23% dei voti del DF sarebbe andato proprio ai socialdemocratici. Molti hanno spiegato questo risultato con la posizione assunta sul fenomeno migratorio. Come sostanzialmente affermato dal politologo Cas Mudde su The Nation, i socialdemocratici hanno adottato un’agenda severa nei confronti dell’immigrazione, molto di più delle formazioni politiche di altri Paesi.

Basti pensare al sostegno alle politiche governative, volte a favorire l’integrazione e a ridurre la criminalità in zone abitate in prevalenza da non occidentali e che contengono misure ritenute discriminatorie dalle minoranze etniche. Dal canto loro i socialdemocratici si sono giustificati dicendo che questa linea è stata adottata per permettere la sopravvivenza dello stato sociale a sostegno di tutta la popolazione. È giusto quindi spiegare il loro successo soltanto con la posizione assunta sull’immigrazione? Evidentemente no.