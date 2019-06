Fca e Renault riaprono i negoziati, Erg vince un’importante asta: le dieci notizie finanziarie della settimana

Fiat Chrysler e Renault starebbero lavorando per la riapertura dei negoziati con discussioni in corso sui termini dell’offerta, ma in ogni caso simili a quelli precedenti. Lo riportano alcuni articoli di stampa, secondo i quali lo Stato francese sarebbe pronto a ridurre il suo peso ed influenza su Renault per favorire la fusione. Notizia disponibile agli abbonati websim



Erg si è aggiudicata un’asta da 18 megawatt in Francia. Il progetto, il cui processo autorizzativo è in fase avanzata, avrà una produzione stimata a regime di circa 44 gigawattora annui. Questo impianto fa parte del piano di circa 750 megawatt acquisito con Epuron. Notizia disponibile agli abbonati websim

Vuoi sapere quali sono gli altri 8 titoli da tenere d’occhio in Piazza Affari secondo Websim? CLICCA QUI