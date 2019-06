Vedi alla voce sovranismo: Salvini regala l’Italia a Trump per fare un dispetto all’Europa

La prima cattiva notizia è che la Casa Bianca non tiene a bada un bel nulla, soprattutto in presenza di fondamentali economici devastanti come quelli italiani, col PIl che cresce meno d’Europa e il debito pubblico che cresce a livelli record, mese dopo mese. La seconda cattiva notizia è l’America non ha il potere di cambiare la matematica e i soldi per fare la flat tax non ci sono comunque. La terza cattiva notizia è che quando sei una formica e negozi con un gigante, è molto probabile che il gigante possa non rispettare la sua parte di patto, qualunque essa sia, ogni volta raggiunto lo scopo. E Trump ha più interesse a spaventare Merkel e Macron che a distruggerli: sia mai che firmino intese con la Cina o con Mosca, per ritorsione.

Fossimo in Salvini, insomma, dormiremmo sonni molto poco tranquilli. La grande sfida ai mercati finanziari della manovra 2020 - così dovrebbe addirittura titolare la risposta italiana alla lettera di Bruxelles, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche - potrà godere di uno o due tweet di Trump in sostegno, ma finirà come deve finire. Con l’Italia in ginocchio tre volte: in Europa, dove dovremo accettare se rispettare i patti o uscire. Sui mercati, dove gli investitori internazionali continueranno a fuggire più lontano possibile dai Btp. E a Washington, che si è guadagnata fedeltà assoluta alle follie trumpiane in cambio di nulla, o quasi. Se questo è sovranismo.