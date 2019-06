La crisi di Morgan è la morte dell’indie

C’è stato un periodo in cui Marco Castaldi in arte Morgan si sarebbe potuto permettere pressoché qualsiasi cosa e l’avrebbe fatta franca. Erano gli anni Novanta e per una sorta di congiunzione astrale probabilmente irripetibile, la scena alternativa italiana stava iniziando a contare qualcosa. Attenzione: non cedendo anima e corpo ai dettami del mainstream come sta capitando adesso — con il successo di artisti che fanno sostanzialmente pop decisamente commerciale e facile-da-ascoltare e lo spacciano per rivincita degli indie semplicemente perché, a differenza di altri, hanno suonato qualche mese nei locali di provincia davanti a venti persone spacciandola per gavetta — ma con una proposta autenticamente diversa e capace di passare su network commerciali come Mtv e far presa sugli ascoltatori giovani dando loro l’idea che qualcosa stava succedendo. Se Manuel Agnelli è diventato Manuel Agnelli, lo deve anche al fatto che dischi degli Afterhours come Hai Paura del Buio? e Non è per sempre vendevano decine di migliaia di copie. Ad un certo punto i discorsi attorno all’esponenziale percorso di crescita dei Subsonica vertevano sul fatto o meno di provare l’attacco agli stadi dopo aver riempito palazzetti in tutto il paese. E poi i Marlene Kuntz, i Verdena che piazzavano in classifica un pezzo come Valvonauta, gli Üstmamò, gli Scisma, oltre ovviamente ai capofila C.S.I. che con dischi come Linea Gotica e Tabula Rasa Elettrificata riuscivano ad arrivare un po’ ovunque. Una vera e autentica “golden age” fatta di tanto lavoro, tanto sudore, tanti concerti e tanta, tantissima musica. Ma anche un senso di comunità, l’idea di far parte di un circuito più ampio, la sensazione di stare in qualche modo tutti dalla stessa parte a cercare di cambiare le cose.

Tra di loro c’erano ovviamente i Bluvertigo. Che in tv ci passavano forse più di tutti gli altri. Che dei singoli erano riusciti a piazzarli pure nelle pubblicità. Che facevano arrivare ai più giovani il glam, il synth-pop, l’elettronica inglese e la canzone d’autore italiana più ricercata. Ascoltare oggi Metallo non Metallo (1997) è ancora un’esperienza spiazzante e appagante. Pop ambizioso, alternativo, che non si compiaceva nella sua dimensione residuale ma, anzi, tentava di attaccare la diligenza grossa del mainstream imponendo i propri codici e i propri stilemi. Il leader di quella band, Morgan, si era ritagliato il posto da personaggio sopra le righe e geniale, un artista a tutto tondo, che faceva della sua vita un’opera d’arte e che, mannaggia!, sapeva scrivere grandissime canzoni (la cui summa si trova nel bellissimo disco solista Canzoni dell’appartamento del 2003). E poi il capolavoro artistico definitivo: il matrimonio con Asia Argento. I due dannati per eccellenza della scena culturale italiana finalmente insieme. Era perfetto. Finirà molto male. Malissimo. Tribunali. Mancati alimenti (non solo da parte di Asia, ma anche per l’altra ex moglie, Jessica Mazzoli, per i tre figli). Cronica mancanza di soldi dovuti a cattivi investimenti e cattivi consigli.