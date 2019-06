Addio Totti, addio Roma: il Capitano che se ne va è il simbolo della Capitale che muore

Nel testo sacro per ogni tifoso alfabetizzato, Febbre a 90°, il protagonista è persuaso che il suo destino personale, quello dei suoi amici, del suo lavoro, dell’intera città, si sovrapponga allo stato di salute della sua squadra – l’Arsenal – con l’irrazionale convinzione che i momenti neri del team segnino l’inevitabile depressione di tutto il resto. A Roma magari non siamo a questo punto, ma certo l’addio di uno degli ultimi simboli positivi cittadini non invita all’ottimismo. Il calcio è la terza industria italiana per investimenti e tra le prime dieci per fatturato: nella Capitale – dove di industriale c’è assai poco – è probabilmente la prima. Intorno ai progetti della AS Roma ruota l’intera vicenda Tor di Valle, che non è solo circenses– stadio di proprietà, ristoranti, pub – ma soprattutto panem, visto il complesso di investimenti edilizi e di adempimenti infrastrutturali che si porta dietro.

Già ieri il caso Totti aveva rianimato le critiche al piano di James Pallotta: figuriamoci oggi che l’americano è diventato nemico pubblico della città e una stretta di mano con lui ammazzerebbe il consenso di chiunque.

Esagerato? Forse. Ma la perdita del titolo in Borsa (2,6 per cento di primo acchitto) dice che anche gli investitori sono spaventati dall’ammainabandiera del Capitano e dal suo racconto pubblico: una società lontana e inconsapevole, che si libera dei suoi simboli senza conoscerne il valore e calcolarne le ricadute. Persino i laziali sembrano irritati. Su Facebook ripubblicano in segno di omaggio il vecchio striscione di due anni fa all’Olimpico, esibito per l’ultima partita del Capitano: “I nemici di una vita salutano Francesco”. E figuratevi il pubblico di Marione, l’implacabile capofila delle radio anti-Pallotta, che si è inventato persino il counter del “tempo senza vittorie dall’acquisto della As Roma da parte degli americani”: al momento di scrivere sono 2985 giorni, 16 ore, 26 minuti e 55 secondi.