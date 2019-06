Tutti contro Calenda: ecco perché tutto il Pd ce l’ha con lui

Calenda è finito al centro della furia dem sostanzialmente per due motivi. Il primo, prettamente politico, è il suo progetto di costituzione di un partito liberaldemocratico. Il secondo è invece più personale, dovuto ai suoi modi, tutt'altro che diplomatici, di porre le sue istanze all'attenzione del dibattito pubblico. In questo senso, non è andata giù la frase, data in pasto ai suoi follower su Twitter, in cui, esasperato dalle infinite discussioni interne al Pd, ha detto di "vergognarsi di aver chiesto voti per questo partito". Parole a cui hanno ribattuto vigorosamente i dem, in particolare Nobili che nel corso del suo intervento ha detto che "questa è l'ora della discussioni, purché la cosa non turbi Calenda".

Ma dietro gli attacchi personali c'è qualcosa di più, ossia la bocciatura sostanziale (e diffusa) della teoria delle cosiddette gambe a sostegno del Pd. L'ex ministro nei giorni scorsi ha più volte dato la sua disponibilità a creare una forza di centro, liberaldemocratica, che provasse ad intercettare consenso alla destra del Pd, se fosse stato un progetto condiviso con la dirigenza dem. E lo stesso sarebbe potuto essere per una "gamba" ambientalista e magari un'altra più a sinistra. Questa suggestione, oggi come oggi, è stata spazzata via, immolata sull'altare della ritrovata "vocazione maggioritaria".