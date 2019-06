Italiani: ultimi al mondo per “salute finanziaria”

Secondo il sondaggio “Global Investor Pulse 2019” condotto da Blackrock, sui tredici Paesi considerati a livello mondiale, l’Italia non è senz’altro un Paese di investitori. Gli italiani sono risultati i meno soddisfatti per le proprie finanze, variabile meglio identificata nel concetto di “salute finanziaria”, ad oggi ritenuta fondamentale per il grado di benessere della popolazione. Grandi risparmiatori (se non accumulatori) affezionati ai depositi bancari, guardano esclusivamente al breve termine, ignorando spesso la dannosità della liquidità da un lato, e le potenzialità degli investimenti nel lungo periodo dall’altro.

Cambiare approccio nella gestione delle proprie finanze, magari affidandosi alla consulenza di un esperto, non solo aumenterebbe il grado di soddisfazione ma è fondamentale per fronteggiare quella che è la più grande sfida dei nostri tempi: la longevità.

Si stima, infatti, che una volta terminata l’attività lavorativa si passeranno in media 25 anni in terza e quarta età e dal sondaggio è emerso che il 43% degli italiani ha già prontamente iniziato a risparmiare per la pensione.

