Ligabue, il re ammette di essere nudo. E i critici musicali amici applaudono

Nell'album dei Massimo Volume Lungo i bordi, uscito nel 1995, quasi venticinque anni fa, per la WEA, c'era una delle canzoni più belle mai scritte da Emidio Clementi e soci. Si intitola Fuoco fatuo, come il romanzo di Drìeu La Rochelle. Nel racconto, perché chiunque abbia ascoltato una canzone dei Massimo Volume sa perfettamente che le canzoni recitate da Mimì, questo il modo in cui viene chiamato il cantante e bassista della band, Emidio Clementi, sono dei racconti appoggiati sulle ritmiche di Vittoria Burattini e sulle architetture chitarristiche di Egle Sommacal, ecco, nel racconto di Fuoco fatuo compare per la prima volta un personaggio che riapparirà ciclicamente nei brani della band bolognese, di chiara origine marchigiana, come nei racconti contenuti nei libri dello stesso Clementi, Leo. Personalmente, avendo avuto una qualche frequentazione con i ragazzi, Vittoria era la mia compagna di banco alle superiori, ho anche conosciuto il diretto interessato, Leo, un tipo un po' più grande di noi, con aspirazioni da attore e un presente, parlo del suo presente relativo agli anni Novanta, nello svuotamento di cantine, esattamente come Mimì.

Bene, in Fuoco Fatuo Mimì parla con Leo, e gli racconta di un episodio avvenuto a casa di quest'ultimo. Non sta a me approfondire le metafore, non è questa la sede. A un certo punto Mimì recita così: «Nella tua camera ho trovato una rivista di karate/ Dentro c'è la sequenza di un uomo/ Che uccide un toro a mani nude/ C'è la carica del toro/ E il particolare delle corna per terra/ Spezzate/ Ma manca la foto del contatto/ Tra le corna e la mano/ Leo, è questo che siamo? Leo, è questo che siamo? Leo, è questo che siamo?». Ecco, partiamo da qui.

SVOLGIMENTO

Nelle ultime ore sono accaduti dei fatti. Immagino li conosciate già, ma li riassumo a beneficio dei più distratti. Luciano Ligabue ha tenuto i suoi primi concerti, i primi dello Start Tour. La prima tappa è stata fatta a Bari, allo stadio San Nicola. La data non è andata bene, ma non è di questo che voglio parlarvi. Fossimo nella canzone dei Massimo Volume sarebbero le corna del toro, lì in terra, queste. La faccenda è che i biglietti venduti sono stati molto meno del previsto, quindi è stato deciso di spostare il grande palco sotto una curva, escludendo quindi parte del prato, una buona parte del prato, tutte le tribune, e lasciando quindi tutti quelli che avevano comprato i biglietti nei posti numerati con un palo in culo, perché arrivati all'ultimo allo stadio si sono visti dirottare nelle aree non numerate, beccandosi i posti peggiori. Di questo si è parlato, perché un giornale locale ha fatto uscire la notizia, perché Striscia ha fatto uscire la notizia, perché i social hanno fatto uscire soprattutto le foto del palco messo in quella maniera poco naturale.

Luciano Ligabue, che è persona saggia, invece di nascondersi dietro un dito ha affrontato la faccenda di petto, scrivendo un lungo post in cui ha ammesso che il tour non sta avendo i numeri aspettati, rivendicando, però, e ci mancherebbe altro, la sua voglia di suonare, e il grande show messo in piedi. Un modo per alzare le mani, quindi, dignitosissimo, ma anche per dire, sono ancora qui e non mollo. Bravo. Questo il suo post: «Ciao ragazzi, come va? Allora: il tour è cominciato e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, dall’altro è anche vero che l’altra sera a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione e bellezza che solo voi sapete sprigionare. Ne avevo bisogno visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti. E ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se (fortunatamente) sommersa dalle vostre. La produzione (e quindi lo spettacolo) che stiamo portando in giro è una delle nostre migliori di sempre (e non verrà ridotta in nessuna situazione), la band è in formissima e il cantante c’ha più voglia che mai. Stasera Messina. Non vedo l’ora che arrivino le 21. Grazie, ragazzi. Vi abbraccio Luciano».