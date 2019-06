Nessuno tocchi Platini: è solo una marionetta nella partita tra Usa, Francia e Arabia Saudita

Un’altra cosa che sappiamo è che la Francia di Nicolas Sarkozy, presidente dal 2007 al 2012, di favori al Qatar ne fece parecchi. Si fece frenetica, con lui, la corsa francese ad assicurarsi i denari qatarioti (oggi gli investimenti dell’emirato superano i 30 miliardi di euro) a suon di agevolazioni fiscali e regimi privilegiati. Gli emiri Al-Thani (prima Hamad bin Khalifa poi, dal 2013, Tamin bin Hamad) non si sono fatti pregare e il fondo sovrano qatariota è oggi presente nell’immobiliare (suoi quasi tutti i più lussuosi alberghi della capitale e della Costa Azzurra), nell’industria del lusso, nelle costruzioni, nell’industria aerospaziale e del turismo. Nella famosa cena all’Eliseo del novembre 2011, inoltre, sarebbero stato dato il via libera a due delle più discusse iniziative qatariote in terra di Francia: l’acquisto del Paris Saint Germain, dominatore del campionato francese, e lo sbarco di BeIn Sports, la Tv a pagamento qatariota specializzata negli eventi sportivi.

Ora, badate bene: in tutto questo il calcio è solo un pretesto. Certo, produce soldi ma sono noccioline rispetto al contesto. La partita vera, con tempi supplementari infiniti, è quella della politica. Ecco un esempio collaterale ma non troppo. La nostra Serie A ha firmato un contratto per far giocare in Arabia Saudita tre finali della Supercoppa italiana entro cinque anni. BeIn, però, accusa le autorità saudite di aver trasformato il proprio Paese in una centrale del pirataggio televisivo sportivo e ha diffidato la nostra Lega dal portare avanti l’iniziativa. E BeIn si fa forte del fatto di garantire alla Lega Serie A un terzo degli introiti realizzati vendendo all’estero le partite del nostro calcio.

Quel che conta, qui, è la battaglia in corso tra due fronti l’un contro l’altro armati. L’Arabia Saudita è il Paese che ha promosso, nel 2017, l’embargo contro il Qatar, accusato di sostenere i Fratelli Musulmani e il terrorismo. Da allora, tra le altre cose, i sauditi hanno fatto tutto il possibile per mandare a monte l’idea del Mondiale di calcio in Qatar nel 2022. Mondiale che sarà un assurdo sportivo, il primo giocato in inverno per non far schiattare i giocatori sotto il sole del deserto, ma non è certo questo che importa ai sauditi. Per il Qatar, al contrario, diventare una potenza nello sport vuol dire influenza, legami, alleanze. In una parola: potere.