Vi racconto la mia giornata da aspirante navigator

È stata più forte di me. Non volevo interagire con la folla dei co-aspiranti navigator, mors tua vita mea o più popolarmente, “me despiass ma che te vegna un colp”, come mi ha insegnato un seggiolaio furlano. Ma nel momento in cui ho appreso che la prova del mattino era iniziata con oltre un’ora e mezzo di ritardo e poneva qualche rischio al mio rientro serale nell’afa padana con l’ultimo treno, le finestre della mia monade si sono aperte. Sono andato alla ricerca di cibo, acqua e caffè, risalendo la via Portuense: da un lato il postmoderno della Fiera di Roma e degli headquarter de noartri delle multinazionali, dall’altro le marane, io su una strada a senso unico assediata dai rovi e qualche pioppo a fare ombra. Mi sono sentito ricacciare nello spazio delle marane di “ragazzi di vita” di Pasolini. E di essere in una delle cattedrali del deserto più a nord d’Italia, un modello che è sopravvissuto all’industria e a Pasquale Saraceno.

Al rientro, sono più ricettivo: riprendo il mio mestiere di osservatore. Prevalgono le donne, fra i 25 e i 40 anni, fra gli uomini un po’ più di “anta” passati da un tocco: non sono il nonno dell’infornata, allora! Capto di mariti nel turno del pomeriggio e la moglie al mattino, non mancano bambini al seguito, in braccio o in carrozzina, non vedo più solo i manualoni ad hoc compulsati fin in ultimo seduti gambe incrociate sull’asfalto. E lì tocchi assieme crisi demografica e limiti del welfare all’italiana: i nonni non sono più capaci di gioire dei nipotini per tutta una giornata, e magari anche il giorno prima e il giorno dopo, con genitorialità ritardate allo spasimo…

Dopo un falso allarme (fake news) poco prima delle 13 si apre il cancello. E subito i sorveglianti “partecipanti a destra e accompagnatori a sinistraaa” Ma come? Ancora accompagnati da mammà papà e moroso? Dopo un percorso delimitato da jersey in plastica gialla e un sorvegliante ogni 10 metri (anche meno) entriamo nel padiglione 10. Climatizzato! Wow!