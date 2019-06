Meglio sovranisti che imbroglioni: ecco perché il caos nel governo ci fa più male dei minibot

Delle due, una. O è in atto un tentativo di circonvenzione della Commissione Europea usando il caos come strumento di negoziazione, o davvero questa maggioranza è ormai un suk ingovernabile, in campagna elettorale permanente, senza alcun centro di gravità, del tutto incapace di tenere il punto su nulla. Incapace di evitare la procedura d’infrazione per debito eccessivo - che a oggi è praticamente una certezza, nemmeno una possibilità, perlomeno finché Salvini apre bocca -, ma incapace anche di trarre beneficio, qualunque esso possa essere, da uno sforamento clamoroso dei vincoli di bilancio.

Il gioco è molto pericoloso. E quasi quasi ci sarebbe da sperare che dietro ci sia una qualsivoglia strategia - anche l’uscita dall’Euro, per carità. Al contrario, temiamo che tutto quel sarà, accadrà nostro malgrado, che non saremo preparati a nulla, che Salvini e Di Maio davvero credono che le loro misure abbiano effetti taumaturgici su un Paese che non cresce da almeno vent’anni, che un’eventuale procedura d’infrazione, o tempesta dello spread, o downgrading delle agenzie di rating, o stato di pre-default del Paese finirà per coglierci del tutto impreparati. E che i nostri eroi, anziché chiudersi nei loro ministeri per cercare di salvare il Paese, li useranno per i loro comizi elettorali, o per le loro dirette Facebook.

Fare i "trecartari" forse funziona per spillare qualche voto ai gonzi del Belpaese. Per far cambiare idea agli Stati europei - in primis i nostri amici sovranisti austriaci, polacchi, ungheresi - o per conquistarsi la fiducia nei mercati serve molto di più. Cominciare da qualche idea chiara non sarebbe male.