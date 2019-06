Cinema America, i fascisti si sentono aquile ma sono polli, cotti a fuoco lento da Salvini

«Dì a Carocci di stare calmo», le hanno detto. E poi le hanno schiacciato la testa contro il finestrino di un’auto. Valerio Carocci è il presidente dell’Associazione “Piccolo America”, la sfortunata vittima di questa aggressione è Federica Zacchia, attrice, operatrice culturale, militante del Piccolo America, e gli aggressori, c’è da scommetterci, sono dello stesso branco di quelli che sabato scorso a Trastevere hanno pestato due giovani, colpevoli di indossare proprio la maglietta del Cinema America e quindi di essere antifascisti, che di questi tempi è diventata addirittura una colpa.



Due aggressioni nel giro di pochi giorni, a Roma, per motivi ideologici, sono il giusto termometro di un tempo in cui violenti di Casapound e affini si sentono talmente sdoganati da considerarsi praticamente impuniti, dietro al paravento di un’ideologia fascista che nemmeno conoscono e che non sanno interpretare. Perché, diciamolo, questi nuovi che quasi godono a farsi chiamare fascisti sono un branco che si illude di essere un partito semplicemente agitando il manganello. Perché in fondo gli basta poco, un ministro che cita di sponda qualche loro aforisma o che indossa le loro magliette, per diventare bardotti e sentirsi parte del governo del Paese, come se davvero non fossero poi alla fine quelli che prendono percentuali da prefisso telefonico alle elezioni e che raccolgono le briciole del Capitano leghista per sentire profumo di potere.

Perché, diciamolo con franchezza, il ministro dell’Interno sa bene che è quello che in questo momento tira le corde dei violenti, pur non esponendosi mai del tutto, con qualche strizzata d’occhio solo per tenere alta l’empatia e con qualche calcolata dimenticanza (lui che parla di tutto) sulle gesta di questi che attaccano in gruppo, vigliaccamente, di notte, come se Roma fosse diventata la nuova tastiera dei leoni che furoreggiano sui social. Una sorta di fascismo 2.0, che al passo coi tempi si svuota completamente della politica e rimane come un palloncino sgonfiato, utile solo per il tifo, per la violenza.