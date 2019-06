Salvini-Mattarella: ecco lo scontro finale che deciderà il destino dell’Italia

Salvini ha richiuso nel cassetto, per ora, la pistola delle elezioni anticipate. A lungo e nervosamente accarezzata in questi giorni di timori sulla tenuta della maggioranza. A rassicurarlo la normalizzazione di Di Maio, che Salvini aveva posto come condizione per la prosecuzione della legislatura. Il nuovo contratto non scritto ma tacito tra Lega e Cinque Stelle prevede la precedenza nell’agenda di governo di tutte le priorità leghiste, derubricando di fatto le iniziative grilline a esigenze secondarie. Il Si alla Flat tax “per i ceti medi”, pronunciato da Di Maio è il segno di riconoscimento della dominanza leghista e di una minorità politica sopraggiunta col disastro del voto europeo. Eventuali elezioni anticipate avrebbero infatti come risultato il dimezzamento della compagine parlamentare cinquestelle e la fine della leadership di Di Maio.



Il discorso di Giuseppe Conte ieri alle Camere per riferire sul consiglio europeo rispecchia questo nuovo equilibrio e insieme costituisce il tentativo, un po’ disperato, di tenere insieme le rassicurazioni verso l’Europa e le rivendicazioni italiane. “Dobbiamo evitare la procedura d’infrazione ma senza rinnegare la nostra politica economica” dice il premier che così prova a mediare. Nella lettera spedita in tarda serata a Bruxelles si reitera la stessa genericità: viene espressa l'intenzione di rispettare i parametri Ue ma senza la spcifica sulle misure che l'esecutivo intende mettere in campo salvo rivendicare la strada della riduzione fiscale.

Mediare tra spinte divergenti nel governo dunque che poi si riducono a due: la prudenza del tandem Tria-Conte e la volontà di Salvini – l’intendenza Cinque Stelle segue - di andare allo scontro con Bruxelles. Ma il compromesso adombrato dal premier ha contorni appunto indefiniti. Che significa infatti “sollecitare maggiore disponibilità, nel prossimo bilancio europeo, di aiuti per gli investimenti?” L’Europa vuol sapere se l’Italia ha intenzione di correggere i conti o no, e relativamente alla risposta di Roma procedere o no al voto sull’apertura della procedura di infrazione.