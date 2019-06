La supercazzola di Conte è la pietra tombale della credibilità dell’Italia in Europa

Immaginateveli, per un momento, i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell’Unione, quelli chiamati a decidere sulla procedura d’infrazione per debito eccessivo dell’Italia. Immaginateveli, mentre ricevono una lettera firmata da un presidente del consiglio tecnico di un governo politico, scelto come elemento di mediazione tra due forze politiche con visioni antitetiche dell’economia, accomunate solamente dalla volontà di fare più deficit e più debito per comprarsi consenso elettorale. Immaginateli, mentre aprono quella lettera, chiedendosi se dentro ci siano i dettami di una manovra coerente col Def presentato qualche mese fa, che parlava di deficit in calo, o con le sparate di Salvini, che annuncia una drastica riduzione delle tasse ai redditi medio-alti - lui la chiama flat tax - in deroga alle regole europee, trattate alla stregua di carta igienica.

Immaginateveli, mentre scorrono increduli le prime righe della missiva e scoprono che Conte, della manovra, non parla. Parla di una “fase costituente di governo delle nostre società e delle nostre economie, riconsiderando modelli di sviluppo e di crescita che si sono rivelati inadeguati di fronte alle sfide poste da società impoverite, attraversate da sfiducia, delusione, rancore”. Parla di “riflessione approfondita su come assicurare un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita, tra riduzione e condivisione dei rischi. Sono poli dialettici, ma devono essere valutati insieme, devono essere tra loro adeguatamente bilanciati”. Parla di una nuova fase costituente europea, di unione bancaria, di disoccupazione, di dumping fiscale.