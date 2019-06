Registi migranti, arriva la decima edizione del premio Mutti-AMM

La realtà di oggi ci impone uno sguardo più consapevole rispetto ai nuovi italiani e a coloro che entrano a far parte della nostra società. Esistono iniziative che per attuare questa consapevolezza, volta anche ad una necessaria integrazione, rappresentano anche un’opportunità di arricchimento culturale e artistico. Una di queste è il Premio Mutti-AMM che da oltre 10 anni sostiene la produzione di opere cinematografiche di registi provenienti da Asia, Africa, Est Europa, Balcani, America Latina e Medio Oriente, ma residenti in Italia da almeno 12 mesi. I progetti si ispirano naturalmente ad una visione partecipata e dinamica della cultura contemporanea e toccano tra gli altri il tema della diversità culturale e dell’inclusione sociale.

Nato e promosso da organizzazioni private e senza fine di lucro (Associazione Amici di Giana; Archivio delle Memorie Migranti; Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Pianoterra), il Premio Mutti-AMM è un’iniziativa prima del suo genere in Italia, poiché facilita l’accesso ai fondi per le produzioni cinematografiche di cineasti stranieri residenti in Italia a cui viene spesso negato l’accesso ai fondi statali del loro paese di origine, in quanto non più residenti e, allo stesso tempo, sono esclusi dai finanziamenti pubblici italiani perché privi della nostra nazionalità. Dopo la cancellazione del Programma ministeriale MigrArti (Mibact), è rimasta l’unica iniziativa sul territorio italiano a supporto di progetti cinematografici che valorizzano la conoscenza e la diffusione di esperienze, sensibilità ed espressioni culturali ormai massicciamente presenti sul nostro territorio.

La visione “stereofonica della realtà”: cultura di origine e cultura nella quale si proiettano, ha dato impulso alla creatività di grandi registi in altri paesi: Martin Scorsese, Fathi Akin, Alfonso Cuaron…. In Italia invece non si rintracciano fondi ministeriali dedicati al sostegno dei registi non cittadini ma residenti.