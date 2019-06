Più morti in mare e più rifugiati: ecco perché la politica dei porti chiusi non serve a niente

Un nuovo record di rifugiati nel mondo, per il sesto anno di fila. Secondo i numeri riportati dal rapporto Global Trend dell’Agenzia delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), nel 2018 sono state 70,8 milioni le persone costrette a scappare da guerre, violenze e persecuzioni: 2,3 milioni di persone in più rispetto all’anno prima. E la metà sono bambini. Ma solo 92.400 di loro hanno potuto usufruire di una via legale per spostarsi, meno del 7% di quelli che sono in attesa. Il resto, si è affidato ai trafficanti. «L’aumento degli sfollati e rifugiati nel mondo è la dimostrazione che le politiche demagogiche che si sviluppano intorno alle tematiche migratorie non sono per nulla efficaci», ha spiegato Carlotta Sami, portavoce italiana dell’Unhcr. «Né la riduzione degli arrivi via mare in Italia di quasi il 90% può essere considerata un successo, se non si trova una soluzione alla causa delle partenze». Dall’Alto Commissariato arriva un appello: «È necessario che venga ristabilito un meccanismo di soccorso nel Mediterraneo. Perché il tasso di mortalità è molto aumentato, da uno ogni 29 migranti arrivati del 2017 a uno ogni sei del 2018».

Su 70,8 milioni di persone in fuga nel 2018, 25,9 sono i rifugiati (500mila in più del 2017), 41,3 sfollati interni, 3,5 milioni i richiedenti asilo. E la cifra è stimata per difetto, considerato che la crisi in Venezuela è solo in parte compresa in questa cifra. In tutto, 4 milioni di venezuelani hanno lasciato il proprio Paese, ma solo mezzo milione di loro ha presentato domanda d’asilo. Tra loro potrebbero esserci anche molti italiani, considerato che in Venezuela ce ne sono almeno 130mila.

A conti fatti, secondi i dati del Global Trend, nel 2018 13,6 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare la propria casa per la prima volta, vale a dire 37mila persone ogni giorno. Più dei due terzi vengono da Siria, Afganistan, Sud Sudan, Myanmar e Somalia. E nell’80% dei casi (4 su 5) i Paesi ospitanti sono quelli confinanti con i Paesi d’origine.

«Il desiderio rifugiato è quello di poter tornare a casa non appena le condizioni lo permettono», spiega Yagoub Kibeida, rifugiato politico, rappresentante Ecre per il Mediterraneo. Per il quinto anno di fila è la Turchia a ospitare il maggior numero di rifugiati (3,7 milioni), seguita da Pakistan, Uganda, Sudan e Germania. È il Libano, però, a ospitare il più alto numero di rifugiati rispetto alla propria popolazione nazionale: un abitante del Libano su sei è un rifugiato. In Italia, invece, vengono ospitati 130mila rifugiati. E nel 2018 le nuove domande d’asilo si sono più che dimezzate a quota 48.900, portando l’Italia al decimo posto tra i Paesi di destinazione.