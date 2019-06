La trasparenza e sostenibilità delle aziende è la nuova sfida delle pubbliche relazioni

Le Relazioni Pubbliche (o PR per dirla all’anglosassone) sono uno dei pochi mestieri che resiste alla prova del tempo. Non solo non sembrano vedere crisi, ma vivono una stagione di rapido sviluppo che porta con sé, come sempre in questi casi, grandi opportunità e grandi pericoli per tutti, anche per le imprese.

Le aziende in particolare devono porsi obiettivi sempre più ambiziosi per raggiungere i propri clienti diventati molto più esigenti che in passato e con sensibilità nuove. Una di queste è senza dubbio l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, un fenomeno così esteso che anche la moda ha dovuto adeguarsi: quasi tutti i brand del lusso ma anche i marchi di fast fashion presentano nelle proprie collezioni prodotti definiti “etici” o “sostenibili”.

Le imprese, dunque, devono tenere conto di questo panorama in evoluzione e adottare strumenti efficaci per intercettare le esigenze del mercato e fornire risposte ai loro stakeholder (portatori di interesse), dai clienti ai fornitori, dai dipendenti agli investitori, per citarne alcuni. Questo è il cosiddetto capitale relazionale, una risorsa preziosa che rappresenta il cuore delle Relazioni Pubbliche.

Oggi si chiede, in particolare alle imprese, non solo di agire in modo responsabile ma anche di comunicare in modo trasparente: le organizzazioni sono case di vetro esposte al giudizio degli stakeholder che vogliono conoscere la loro attività, la governance, l’impegno sociale ed ambientale.