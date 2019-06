Illusioni, disastri e follie: come il 1994 cambiò per sempre l’Italia

Subito dopo il referendum il governo si dimise. Il governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi, successore ed erede di Baffi, fu incaricato di formare il nuovo governo. Questa scelta prestò al potere esecutivo il patrimonio di autorevolezza e credibilità accumulato dalla banca centrale, e fu dettata sia dall’esigenza di assicurare la stabilità macroeconomica, sia dal profondo discredito nel quale la classe politica era caduta, che rendeva difficile governare il Paese (lo confermarono le ripercussioni del voto del 29 aprile su Craxi, che perturbarono la formazione del governo).

Fu il primo governo “tecnico”, non partigiano, fondato principalmente sul sostegno del presidente della Repubblica (cfr. Calise 2015; Pasquino 2015). Incluse prevalentemente personalità estranee alla politica attiva e si resse su una vasta maggioranza parlamentare. Ebbe il mandato di risanare la finanza pubblica, in vista anche dei criteri di Maastricht, fare alcune riforme strutturali – la principale, sulla quale torneremo, riguardava la contrattazione dei salari – e preparare il Paese a elezioni anticipate, diffusamente giudicate urgenti.

La sinistra sembrava destinata a vincerle (cfr. Ginsborg 1998, 501 passim). La DC, il PSI e i loro alleati si stavano dissolvendo sotto l’impeto delle indagini, e il consenso della Lega, pure crescente, era confinato al Nord. Anche la sinistra era pesantemente coinvolta nel sistema della corruzione (Barbacetto et al. 2012). Ma lo era meno dei suoi avversari tradizionali, e da gennaio era noto che anche la Lega era implicata. A giugno si tennero elezioni comunali in molte città, con la nuova legge elettorale: tranne che a Milano, dove prevalse un leghista, i candidati della sinistra vinsero in tutti i centri principali.

È in questo contesto che, pochi mesi dopo l’arresto del suo capo riconosciuto, la mafia siciliana ricorse a una strategia stragista simile a quella adottata due decenni prima dal terrorismo di estrema destra. Le bombe che esplosero nelle notti del 27 maggio e del 28 luglio – a Firenze, Milano e Roma – uccisero dieci persone e distrussero o danneggiarono alcuni edifici monumentali. Seguirono altri arresti e condanne, ma non altri attentati.

Le ragioni dell’avvio e della conclusione di questa strategia, e l’ipotesi di una parallela “trattativa” tra alcune autorità pubbliche e la mafia, furono oggetto di molteplici, lunghe, e controverse indagini. Una recente sentenza del Tribunale di Palermo (2018), non definitiva, afferma che sia quei tre attentati, sia un quarto, potenzialmente ancora più sanguinoso, che fallì per cause fortuite, sia le modalità e i tempi dell’uccisione di Borsellino, furono strumentali a una minaccia che la mafia rivolse ai governi in carica tra la metà del 1992 e la fine del 1994 per ottenere un allentamento della pressione repressiva, che in parte ci fu (Tribunale di Palermo 2018, 2586-88).

Nella ricostruzione del tribunale, che è plausibilmente argomentata, la minaccia fu favorita dal comportamento di alcuni ufficiali dei Carabinieri, che subito dopo gli omicidi di Lima e Falcone avvicinarono i vertici della mafia per chiedere loro “cosa volessero per far cessare la contrapposizione con lo Stato” (p. 1366): il vertice dell’organizzazione lesse questo passo come un segnale di debolezza, decise di sfruttarlo, e per trasmettere il ricatto usò quegli ufficiali, sino alla seconda metà del 1993, e poi Dell’Utri, sino alla fine del 1994, quando il tentativo di intimidazione terminò. La sentenza condanna gli autori e gli intermediari della minaccia (e non, naturalmente, i membri degli esecutivi che ne furono vittima). Diversa questione, sulla quale torneremo, è se gli attentati che diedero corpo al ricatto abbiano inciso sull’atteggiamento dell’opinione pubblica.