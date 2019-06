Nomine europee, nessun accordo e un’unica certezza: l’Italia non tocca palla

Le nomine delle quattro più importanti cariche dell’Unione europea sono diventate uno stallo alla messicana. Un triello stile Le Iene di Tarantino o Il buono il brutto e il cattivo di Sergio Leone. Scegliete voi il film: il risultato è lo stesso. Liberali, socialisti e popolari sono rimasti tutti e tre sulle loro posizioni e hanno appoggiato i candidati di riferimento. Il buono, il premier spagnolo Pedro Sanchez non ha posizioni dogmatiche ma vuole far sentire il peso della Spagna dopo tanto tempo di periferia politica. Il presidente francese Emmanuel Macron più che brutto, è imbruttito dai continui incontri. La cattiva, forse meglio dire “cinica”, cancelliera tedesca Angela Merkel non ha fretta: «Il nostro obiettivo sarà trovare una soluzione entro la prima assemblea del Parlamento europeo». Tradotto: i primi di luglio. Ma sensazione è che si arrivi prima alla decisione. I tre fotografati mentre parlavano di sera tardi con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk hanno provato a sbloccare lo stallo fino a tardi. Ma stando così le cose nessuno degli spitzenkandidat proposti dai tre partiti della nuova maggioranza europea sopravviverà il primo turno di negoziati. L’unico modo per trovare il compromesso è rinunciare al proprio candidato e pescare tra chi è rimasto all’ombra. Ecco perché il prossimo presidente della Commissione europea non sarà Manfred Weber del Ppe, scaricato ieri dai socialisti e liberali che hanno dichiarato di non voler appoggiare il tedesco. Anche l’olandese Frans Timmermans dei socialisti europei e l'ex commissaria alla concorrenza danese Margrethe Vestager, hanno poche speranze per la presidenza.

La pietra tombale l'ha sigillata Macron in una breve intervista a Bfm Business: «Il meccanismo dello Spitzenkandidat è una fiction europea, che nessuno conosce nei nostri Paesi». Rimane sullo sfondo il gruppo di Visegrad, l'unione informale dei premieri di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, che vuole uno dei quattro posti per un centroeuropeo. Ieri si sono messi d'accordo per votare allo stesso modo, ma attendono che la situazione evolva. «Ieri ero cautamente ottimista. Oggi sono più cauto che ottimista», aveva twittato Tusk dopo aver visto Merkel e Macron prima del summit. Una cosa sembra certa: il presidente della Commissione europea sarà a un candidato proveniente dal Ppe. Perché un conto è rigettare lo spitzenkandidat Weber per mancanza di carisma e curriculum, un altro è fare uno sgarbo al gruppo più votato nel Parlamento europeo. L'ha spiegato ieri Silvio Berlusconi: «La riunione serve per individuare dei protagonisti del Partito popolare europeo che possano essere votati anche dai parlamentari degli altri gruppi».

Da mesi diciamo che il favorito per la presidenza della Commissione europea è Michel Barnier per una serie di ragioni. È francese, del Ppe, ha guidato in modo fermo e convincente il negoziato Brexit e da presidente potrebbe attuare meglio di tutti il piano per gestire l'uscita del Regno Unito senza accordo. E già cinque anni fa si candidò per il ruolo ma gli fu preferito Jean-Claude Juncker. Barnier accontenterebbe tutti e darebbe la possibilità alla Germania di mettere un tedesco alla Banca centrale europeo. Ma ci sono criteri di genere e geopolitici da rispettare. I quattro ruoli più importanti dell'Ue non possono andare solo a dei politici uomini dell'Europa occidentale. Serve almeno una donna, due preferibilmente. E almeno un ruolo dovrebbe andare a un politico del Centro-Est Europa. Per questo si parla di Kristalina Georgieva, bulgara che lavora alla Banca Mondiale che due anni fa si candidò per diventare segretario Onu. Ma anche Kolinda Grabar-Kitarović, prima presidente croata donna di sempre o la presidente della Lituania Dalia Grybauskaitė. Secondo il sito Politico ci sarebbero dieci nomi papabili per quattro posti. L'effetto domino però parte dal presidente della Commissione. Scelto quel tassello si riempirano tutte le caselle per esclusione, accontentando quote di genere e geopolitiche. Tutti avranno la loro fetta di torta: socialisti, liberali e forse anche i verdi.