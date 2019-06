Formazione 4.0, la scommessa di Siemens Italia

Uno degli assiomi fondamentali di Industry 4.0 è il valore riconosciuto al capitale umano operante nelle imprese che, archiviando quella visione fordista che ha a lungo caratterizzato il mondo della fabbrica, diventa un soggetto abilitatore della trasformazione digitale in atto nel sistema manifatturiero.

Strettamente legato a questa centralità delle risorse umane è il tema della formazione. Gli investimenti in macchinari innovativi non hanno alcuna ragion d’essere se non supportati da investimenti nella formazione di coloro che saranno addetti al funzionamento e al controllo delle macchine.

È importante qui ricordare che, già nella sua fase programmatica, il Piano Calenda aveva previsto l’implementazione e la diffusione di una cultura 4.0 lungo tutto il ciclo di formazione, dalla Scuola all’Università. E in questa direzione si muove Siemens che, collocandosi come uno dei principali player mondiali nel settore manifatturiero e della trasformazione digitale, già da molti anni ha avviato percorsi di formazione al servizio degli studenti degli istituti tecnici e delle facoltà scientifiche.

In occasione di SPS Italia, il cui leit motiv dell’edizione appena conclusa è stato proprio il tema della formazione e delle competenze, abbiamo – nel nuovo quartiere generale del colosso tedesco – Giuliano Busetto, Head of Operating Company Digital Industries di Siemens Italia e presidente di Anie, la federazione confindustriale delle imprese elettroniche ed elettrotecniche italiane, per delineare un quadro completo dell’offerta formativa della società, in particolar modo in ambito industriale.

Ingegner Busetto, la formazione è oggi una delle risposte primarie ai bisogni delle imprese e Siemens Italia è da molti anni in prima linea nel dialogo con le Scuole superiori. Quali sono le iniziative principali avviate con gli Istituti tecnici?

La formazione è senz’ombra di dubbio uno degli asset cruciali cui dedichiamo specifiche attività e investimenti. Infatti si rivela essere sempre più importante dal punto di vista di Digital Industries poiché le skill provenienti dagli Istituti tecnici, ma anche dalle Università, non sempre sono vicine alle necessità dell’azienda. Vantiamo certamente un rapporto molto positivo con le Scuole tecniche. In questa direzione, i protocolli di intesa siglati con il Miur ci consentono di poter portare valore aggiunto nella Scuola in termini di qualità. Se da un lato proponiamo agli studenti percorsi di alternanza scuola-lavoro o percorsi di competenze trasversali e orientamento presso le scuole o le imprese del territorio coinvolte, dall’altro continuiamo a organizzare attività di aggiornamento rivolte sia a studenti che a docenti su tematiche specifiche relative all’innovazione tecnologica nel campo dell’automazione, del controllo di processo e della digitalizzazione.

Attraverso Siemens SCE (Siemens Automation Cooperates with Education) mettiamo a disposizione risorse, esperienze e conoscenze scientifico–tecnologiche al fine di migliorare e potenziare le competenze tecnico-professionali di docenti e discenti. Ogni anno, poi, organizziamo le Olimpiadi dell’Automazione, un concorso nazionale riservato agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici e professionali di tutta Italia con lo scopo di far emergere la creatività e la forza vitale degli studenti nella realizzazione di progetti di automazione discreta.