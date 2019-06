Volete innovare? Cercate talenti ribelli

Nei quindici anni di studio che ha dedicato alle imprese, nel tempo trascorso nei diversi ambienti di lavoro e a contatto con i dirigenti, racconta Gino, «mi è capitato di tanto in tanto di incontrare gente che non ha paura di infrangere le regole quando queste costituiscono un freno. Gente capace di mettere in discussione anche gli assunti e i principi in cui crede fermamente, oltre che le norme ampiamente accettate, per identificare invece strategie più creative ed efficaci attraverso cui raggiungere l’eccellenza dei risultati. Così mi sono ritrovata a chiedermi: che cosa potremmo imparare tutti da queste persone? Qual è il loro segreto?».

Il neurolinguista Noam Chomsky ha distinto tra due tipologie di creatività: la rule-governed creativity e la rule-changing creativity. La prima è creatività governata da regole, la seconda è creatività che cambia le regole. Il ribelle di talento è chi, non potendo innovare a causa di regole che ostacolando la messa a valore aziendale della sua creativity, rompe regole obsolete e si apre a un cambiamento.

GIno spiega che «i ribelli sono persone che infrangono le regole per esplorare nuove idee e creare cambiamenti positivi. Sono persone che stanno facendo del bene nel mondo». Ogni azienda ha bisogno di loro, se vuole crescere e innovare.

Il rapporto fra innovazione ed esecuzione, si impara dal lavoro di Francesca Gino, prevede sempre un grado di creatività determinata dal contesto e dall’autonomia di chi agisce. È oramai sempre più chiaro alle aziende che la qualità di una performance è legata a dinamiche "ribelli" di rule-changing creativity.