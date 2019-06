Perché l’Europa e Salvini vogliono la procedura d’infrazione (e stavolta nessuno sta bluffando)

Ecco perché le cronache raccontano di un Giuseppe Conte preoccupato e scuro in volto, ieri sera. Perché ha capito benissimo che in ballo c’è un gioco in cui le mediazioni stanno a zero. E non solo perché l’Europa non vede l’ora di punirci.



Anche Matteo Salvini sembra non aspettare altro che una procedura d’infrazione, e questo autorizza a ogni possibile dietrologia sulla reale strategia del leader leghista: con una procedura in arrivo il 9 luglio, ci sono i tempi tecnici - sei giorni - per far cadere il governo entro il 15 e prefigurare nuove elezioni a settembre. Anche perché le sparate di Di Battista e le faide interne al Pd non sembrano autorizzare a sperare in una maggioranza alternativa a quella attuale.

Peraltro, con la procedura d’infrazione attivata, sarebbero proprio Conte e Tria, dimettendosi, a premere il grilletto contro l’esecutivo. Matteo Salvini, il mandante morale dell’operazione, potrebbe addirittura raccontare di averla subita a malincuore, di aver lavorato per la continuità. E avrebbe la strada spianata nell’impostare una campagna elettorale fatta di tagli alle tasse e guerre all’Europa: le ovazioni tributategli all’ultima assemblea di Confartigianato raccontano di una pancia del Paese che avalla i propositi bellicosi del Capitano leghista, probabilmente persuaso dall’idea che nel gioco del pollo alla fine saranno gli altri a cedere, che i più furbi siamo noi, e i più furbi vincono sempre.