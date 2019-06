Spegnete la televisione: i pomeriggi estivi sulla Rai sono orrore puro

Una volta nella tv pubblica venivano piazzate le amanti dei potenti, di solito nei programmi minori o in quelli estivi, per dare meno nell’occhio e per fare meno danni possibili. Come assicura Giancarlo Magalli, che raramente dice fesserie, “se sembra raccomandata, significa che lo è”. Dopo il ciclone Vallettopoli c’è stato un giro di vite di scosciate in tv; evidentemente i favori si sono spostati dalle soubrette a quei personaggi che senza farne mistero da anni gravitano intorno ai politici.

L’anti eroina della Rai estiva è diventata Monica Marangoni, una spuntata dal nulla, conduttrice della mini rubrica di salute e benessere “Tutto chiaro”. Senza girarci troppo intorno, è una che sta alla conduzione come Mauro Corona sta allo shampoo&balsamo. Per farsi perdonare un palinsesto simile, la Rai dovrebbe mandare in onda per un anno intero i programmi di Alberto e Piero Angela. E forse non basterebbe.

E mentre si vocifera che l’incommentabile Monica Setta possa tornare in auge nella prossima stagione, quella invernale, dobbiamo constatare che nella galleria dei mostri di questa Rai estiva il meno peggio è proprio Pierluigi Diaco che conduce Io e te, trasmissione tanto noiosa quanto garbata.