Per battere gli hater dei social network serve un nuovo Umanesimo

Devo essere io a ricordarvi che le categorie verso le quali sono indirizzati i messaggi di odio, rappresentano la nostra preoccupazione e la paura per il “diverso”? E che tutto ciò si definisce, ahinoi, come un chiaro segno del nostro razzismo? Cioè di una di quelle tragedie che secondo il Premio Nobel Rita Levi Montalcini rientrano nel regno di quella canaglia del cervello arcaico che tiene sotto scacco la nostra dimensione cognitiva illudendoci di stare ragionando? Le domande che dobbiamo urgentemente porci sono: vogliamo rimanere ostaggi di questa visione del mondo? Vogliamo scansarci di lato facendo come se nulla fosse, facendo come se questo mondo in continua evoluzione possa autoesplicarsi e autorisolversi? Oppure vogliamo assumerci le nostre responsabilità ciascuno nella propria sfera di conoscenze, competenze e influenze?

La Mappa dell’Intolleranza ci restituisce alcune evidenze del clima che si respira nel nostro Paese. Una riguarda l’impatto che il racconto e il linguaggio della nostra politica hanno sulla diffusione dei discorsi d’odio individuati tra ciò che non si riesce a capire e inconsciamente si teme, oppure che viene considerato “debole” o “contaminato”: quindi le donne, le persone non eterosessuali, le persone disabili o di culture o di religioni o di etnie non maggioritarie che vengono di volta in volta disprezzate, ridicolizzate, umiliate e aggrediti e persino stuprate a parole che sempre più spesso diventano fatti. L’altra evidenza è il ruolo dei social media che sono sempre più la corsia preferenziale per questi messaggi. Twitter in special modo in quanto, pur non essendo il social maggiormente utilizzato, ma consentendo il retweet e sotto la bandiera dell’hashtag, dà l’idea di appartenere ad una comunità virtuale continuamente in relazione. Dunque, cosa fare? Puntare sull’educazione. Tutti dobbiamo continuare a studiare e ad educarci al principio del costante miglioramento. Dobbiamo tornare a mettere l’uomo al centro di tutti i sistemi e con lui i valori universali che lo abitano. Dobbiamo fare in modo che ogni persona guidata da questi valori universali a sua volta si faccia carico di interessi collettivi contribuendo a generare amore, rispetto e gratitudine. Generare un senso di gratitudine nell’altro è oggi la sfida della nuova economia e dunque della nostra nuova società.