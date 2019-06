Le proroghe agli stabilimenti balneari sono inutili e dannose: ecco cosa serve per tutelare le nostre spiagge

Altro che guerra alla Bolkestein. La Direttiva europea più odiata nel nostro Paese sta diventando una trappola per i balneari italiani che impedisce di affrontare le vere questioni che riguardano le coste italiane. Anche in questi giorni, all'apertura della stagione estiva, tutta la discussione ruota intorno alla proroga delle concessioni per 15 anni prevista dall'ultima legge di bilancio e con i primi Comuni che cominciano a dare i via libera. Eppure è del tutto evidente che quel regalo, di cui tanto si vanta il Ministro del turismo e dell'agricoltura Centinaio, è una bomba a orologeria per il settore, perché ben presto sarà cancellata dai tribunali visto che le norme europee impediscono affidamenti con proroghe senza gara “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali”.

D'altronde che vi sia un problema di limitatezza della risorsa è oramai da tempo evidente in tante località costiere dove gli stabilimenti sono arrivati ad occupare larga parte delle spiagge e per quelle libere rimangono solo i tratti non balneabili per inquinamento. A raccontare le contraddizioni e i problemi di questa situazione sono state associazioni e comitati che hanno convocato una conferenza stampa oggi a Roma per raccontare una iniziativa legale coordinata, con diffide ai Sindaci dal procedere con le proroghe. È una novità che cittadini di diverse parti d'Italia - da Pozzuoli a Ostia, dalla Versilia alla Romagna - si siano messi assieme per portare avanti una battaglia per difendere il diritto dei cittadini di poter godere liberamente di spazi che sono demaniali, e quindi di tutti.

Per Legambiente, che ha contribuito a organizzare questa rete, l'obiettivo è anche di far ragionare gli stessi balneari e la politica rispetto alle risposte da dare ai problemi. Perché le spiagge sono uno straordinario patrimonio ambientale e turistico del nostro Paese quanto mai articolato - sono circa 30mila le concessioni su migliaia di chilometri di coste sabbiose – che non si può governare con proroghe, continuando a chiudere gli occhi su alcune situazioni inaccettabili di illegalità e privatizzazione di fatto delle spiagge a fronte, oltretutto, di canoni ridicoli pagati allo Stato.