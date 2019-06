“Ammesso e non concesso”: quando si può usare? Risponde la Crusca

Ammesso e non concesso (che) è una locuzione congiuntiva (ovvero una sequenza di parole che nell’insieme svolge le funzioni di una congiunzione) che introduce una proposizione concessiva-ipotetica con il verbo di norma al congiuntivo (raramente all’indicativo nell’uso informale), anche se non è insolito trovare usi assoluti del tipo ammessa e non concessa la tua innocenza, potevi comunque comportarti meglio. Per quanto riguarda il significato, con questa espressione chi parla o chi scrive vuole mettere una certa distanza tra sé e ciò che è ammesso e non concesso. Secondo il Devoto-Oli 2019 la locuzione “introduce uno o più elementi che si ritiene di dover mantenere per il momento al livello di semplice ipotesi: ammesso e non concesso che si trattasse di un errore”; per il GRADIT è usata “per indicare che si ammette momentaneamente come vera un’ipotesi ritenuta improbabile: ammesso e non concesso che sia come tu dici, non c’era bisogno di reagire così”; il Vocabolario Treccani online aggiunge, intensificando la “presa di distanza” da quanto ipotizzato, che si usa “quando si ammette momentaneamente come vera un’ipotesi ritenuta improbabile, al solo scopo di poter controbattere le ragioni dell’avversario o per aver modo di sviluppare un ragionamento: ammesso e non concesso che ti abbia offeso, non avevi diritto di reagire così”.

In merito invece all’espressione dato e non concesso, che alcuni lettori propongono come alternativa più corretta rispetto ad ammesso e non concesso, va subito precisato che i dizionari sincronici consultati (Devoto-Oli 2019, Zingarelli 2019, Vocabolario Treccani, Sabatini-Coletti 2008, GRADIT) trattano le due locuzioni come sinonimiche e alternabili nell’uso, e le definizioni rimandano spesso l’una all’altra; soltanto il Vocabolario Treccani, alla voce concedere, segnala dato e non concesso come “meno comune”. Nel dizionario storico GDLI, alla voce concesso, troviamo: “Dato (o ammesso) e non concesso: nelle discussioni, quando si accoglie momentaneamente come vera un’ipotesi ritenuta improbabile, al fine di meglio controbattere le argomentazioni di altri o sviluppare le proprie” a cui seguono attestazioni prese da Sassetti, Borghini e Galileo Galilei, tutte di dato e non concesso (o con la forma antica del participio passato conceduto). Il Tommaseo-Bellini e la quinta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (la locuzione è assente nelle prime quattro impressioni), invece, riportano solo la forma dato e non concesso. Riportiamo la definizione, che si trova alla voce conceduto nella quinta Crusca, corredata dagli esempi tratti dal commediografo cinquecentesco Raffaello Borghini (ma questo esempio è già presente nella quarta impressione, al lemma adducere), da Galileo Galilei e dal poema eroicomico settecentesco La Celidoradi Andrea Casotti:

Dato e non concesso che, o Data e non concessa la tal cosa, è maniera con la quale, pur negando la sostanza della proposizione dell’avversario, si vuol far intendere che, anche ammessa, sarebbe sempre vero ciò che da noi è sostenuto- Borgh. R. Rip. 22 [Raffaello Borghini, Il riposo]: Dato e non conceduto che questa ragione potesse adducere. Galil. Op. astronom. 1, 74 [Galileo Galilei, Operazioni Astronomiche]: Dato e non concesso che nella luna fusse chi di là potesse rimirar la terra, vedrebbe ogni giorno tutta la superficie terrestre. Casott. A. Celid. 3,52 [Andrea Casotti, La Celidora]: E dato e non concesso senza freno Che s’empiano [i topi], è poi lor tanto veleno.