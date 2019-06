Simona, Carlo e gli altri: quelli che lottano contro i mostri dell’alcol e dell’eroina

«Nella vita mi sono solo drogata. L’unico piacere per me era quello che mi dava l’eroina. Ora sto lavorando per provare piacere nelle altre cose, senza quella maledetta sostanza». Simona ha 42 anni e un figlio di 11. La sua prima dose, quando aveva 17 anni. Da un anno e mezzo vive in una villetta tra le colline di Palombara Sabina, alle porte di Roma, una delle cinque comunità per tossicodipendenti e alcolisti gestite in Italia dalla onlus Dianova, una delle più attive in Italia e nel mondo nel trattamento delle dipendenze patologiche. Per il 26 giugno, in occasione della Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga, Dianova lancerà la campagna “Cambia la sostanza: “dipende” anche da te!”, un gioco di parole per ricordare che ognuno può essere promotore di un cambiamento attraverso i servizi di assistenza che spesso non sono conosciuti, soprattutto dai più giovani. In un Paese, come l’Italia, in cui solo nel 2018 si sono registrati ben 251 decessi per abuso di droghe, con una impennata nel consumo degli oppiacei. «L’eroina ti lega a lei come con il cordone ombelicale», dice Simona. «Ora però mi sento pronta a tagliarlo. Sento che è la volta buona».

La “stanza degli ingressi” nella comunità è una piccola casupola di legno separata dalla struttura principale. Sulla porta un cartello chiede di “rispettare la privacy”. Dentro, una scrivania, qualche sedia e una divano a fiori. È qui che si tengono i primi colloqui quando da uno dei Sert del Lazio arriva un nuovo utente. A dirigere la struttura Massimo Bagnaschi, milanese, educatore con trent’anni di esperienza alle spalle nel mondo delle dipendenze. «Qui parliamo di dipendenza, al di là della sostanza, perché è quella che si cura», dice. «Il nostro obiettivo è il raggiungimento della maggiore autonomia possibile. Non tutti ce la fanno a uscire “drug free”, completamente puliti. Ma non serve accanirsi. Ci è capitato un caso in cui ogni volta che si scendeva sotto i 25 cc di metadone, sorgevano problemi. Per cui ci siamo fermati lì». Ogni percorso è personalizzato. E la Bibbia, tra queste mira, si chiama Icf-Dipendenze, un manuale che contiene strumenti e percorsi per valutare e programmare la riabilitazione dalle dipendenze patologiche.