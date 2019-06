Codice Mara: così la Carfagna ha messo all’angolo la politica machista (e non solo lei)

E se il vero avversario del machismo di governo non fosse un machismo uguale e contrapposto ma una chiave politico/estetica nuova: la serietà, la gentilezza, la capacità di essere assertivi senza gridare e sgomitare? La domanda viene in mente guardando la scalata a Forza Italia di Mara Carfagna. Una scalata che sembrava impossibile per molti motivi, a cominciare dalla scarsa aderenza al canone del politico perennemente incazzato e litigioso che va per la maggiore, largamente adottato anche dalle donne che contano qualcosa. È il modello che tutti, anche a sinistra, indicano come vincente, impastato da provocazioni social contro gli avversari interni ed esterni e da comizi televisivi che qualsiasi tema affrontino – la manovra, l’immigrazione, ma anche i giardinetti all’angolo o la ricetta del pollo coi peperoni – seguono lo schema apodittico di “spezzeremo le reni a qualcuno”.

Mara Carfagna ha fatto il contrario. È apparsa spesso silenziosa, talvolta invisibile – le apparizioni in tv si contano sulle dita di una mano pure in campagna elettorale – e tuttavia ha sempre saputo cogliere l’attimo per definire in modo tagliente la sua posizione alternativa all’esuberanza adolescenziale del circo politico italiano. “Onorevole Salvini, le regole valgono anche per lei”. “Colleghi deputati, non siamo in gita scolastica”. Guido Vitiello, sul Foglio, lo ha battezzato “il metodo anti-bulli di Mara Carfagna” ma quel che sorprende davvero è il successo dello stile reginesco che la vicepresidente della Camera ha proposto giorno dopo giorno. Molti voti, un enorme consenso dentro Forza Italia, simpatie sempre più larghe anche fuori. La resa degli apparati, due giorni fa, è diventata inevitabile: metterle una corona in testa si è rivelato il solo modo per dare credibilità a un’operazione di rinnovamento che, in caso contrario, sarebbe apparsa la solita gattopardata di Forza Italia.