Buono come il pane: ecco i cinque forni migliori d’Italia

Voglia di pane – Brescia

Armando Guerini ha passato una vita nel mondo del pane. Da bambino seguendo il padre panificatore. E poi da adulto al lavoro nel suo forno, dove si divide tra gli impasti a mano e l’uso della tecnologia. In tutto quarantaquattro anni di attività esemplare. Dopo anni di studio e perfezionamento in Italia e in Francia, Armando ha trasformato il panificio di famiglia in uno dei più importanti d’Italia. Proprio in occasione dell’Expo 2015, Guerini ha vinto il premio per il miglior pane d’Italia, realizzato sulla base di una ricetta indicata per i concorrenti e realizzata con farina integrale biologica, fiocchi d’avena, olio di oliva e miele. Tra le altre creazioni da provare le pagnotte al farro, ai cereali da varietà antiche o alla zucca. Da segnalare, infine, la Croccherina, un palloncino d’aria senza mollica, e il Bossolà, tipico dolce bresciano.