Splendori e meraviglie del deepfake (la tecnologia che può anche destabilizzare un Paese)

C’è un video in cui Donald Trump, Xi Jinping, il presidente coreano Kim Jong-un, Theresa May e tanti altri politici importanti cantano Imgine di John Lennon. Come è ovvio, è un video falso, ma fatto molto bene. La tecnologia del deepfake permette di modificare i movimenti della bocca in modo da far dire a qualcuno qualcosa che non ha mai detto (nel caso di Imagine, cambiare il labiale non basta a nascondere l’artificio: cantare richiede una serie di movimenti facciali e fisici molto più ampia).