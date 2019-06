Procedura di infrazione, comunque vada sarà un’Apocalisse

C’è chi gioca con il fuoco e c’è chi minimizza. La procedura d’infrazione contro l’Italia per aver violato la regola del debito è diventata in ogni caso l’ultima cartina di tornasole per il governo gialloverde. I continuisti sperano che ce la caveremo con una multa. Salata, ma in ogni caso diluita nel tempo. In Italia le multe hanno vita lunga e spesso finiscono nel cestino. Intanto, il governo potrà gettare la responsabilità su Bruxelles, la Lega batterà la grancassa anti-europea mentre il Movimento 5 Stelle rilancerà la palla. Il presidente del Consiglio chiederà di riformare i trattati e il povero ministro dell’Economia dovrà far appello a tutta la fantasia finanziaria sua e dei suoi collaboratori per rastrellare qua e là (ma pur sempre dalle tasche di risparmiatori e contribuenti, qualche manciata di miliardi. Gli espedienti non mancano certo: dalle cassette di sicurezza ai minibot, dal dividendo straordinario della Cassa depositi e prestiti all’oro della Banca d’Italia e chi più ne ha più ne metta. Non è la prima volta, del resto, e non sarà l’ultima. Dalla tassa per l’euro ai derivati del Tesoro, se ne sono viste tante e altrettante ne vedremo. La speranza, insomma, è di ridimensionare la procedura d’infrazione contro l’Italia a una tempesta in un bicchier d’acqua. Ma davanti a noi si staglia un vero tsunami economico-politico. Matteo Salvini dice di voler evitare la procedura, “non a ogni costo” e minaccia:“10 miliardi per la flat tax o lascio”, cerando di preparare il terreno per la prossima campagna elettorale. Per lui come per Luigi Di Maio, la prossima legge di bilancio appare un’ordalia.

Chi ragiona solo attorno alle tecnicalità europee trascura l’impatto sui mercati finanziari di una procedura per debito, finora mai avviata. L’effetto immediato sarà senza dubbio un altro rialzo dello spread che sta attorno a 250 punti base, ciò vuol dire tassi del 2,5% superiori a quelli tedeschi. Il debito è caro e lo sarà ancora di più. Mentre la crescita, ormai è quasi scontato, rimarrà se tutto va bene attorno all’1,5% considerando anche l’inflazione. Il che solleva un angoscioso interrogativo: l’Italia sarà in grado di pagare? Fino a quando resterà solvibile? Esiste una formuletta abbastanza semplice: se il tasso di crescita del pil nominale è inferiore al tasso d’interesse sul debito, scatta l’allarme rosso. Lo ha ricordato anche Paolo Savona il quale, pure, pensa che il debito italiano possa arrivare al livello giapponese, tanto i risparmiatori continueranno a investire in Btp i quali offrono uno sconto del 15% rispetto a tutte le altre attività finanziarie (a dimostrazione che qui la borsa, le azioni, i titoli privati sono considerati di livello inferiore ai titoli di Stato). Oggi come oggi il gap tra crescita e spread mostra che siamo sull’orlo del crac. Il governatore della Banca d’Italia ha già messo in guardia chi abbia voglia di ascoltarlo. Per evitare una crisi da insolvenza, esiste una sola strada, a parità di crescita: aumentare l’attivo primario cioè al netto degli interessi, ma proprio qui casca l’asino.