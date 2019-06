I conti non tornano, ma la propaganda gialloverde ignora anche la statistica

Ma la diatriba con i commissari europei potrebbe in ultima analisi avere una sua logica, per quanto perversa. Se la posta in gioco è la marcia verso l’uscita dalla zona Euro, la negazione numerica potrebbe avere il senso di una politica, ossia la forma esplicita di un progetto ancora non esplicitato, per quanto emergente da tanti segnali, come i tentativi di condizionare la governance della Banca d’Italia. Del resto, qualche esponente del governo ha dichiarato pubblicamente che Brexit è un successo, accarezzando probabilmente l’idea che sia ripetibile. Altra cosa è la negazione dei numeri messi nero su bianco, con evidenza indiscutibile, dal rapporto annuale dell’Istat. Lega e M5S sembrano dimenticare che i sistemi moderni si reggono sostanzialmente sulla legge dei grandi numeri e che la statistica ha permesso di costruire sistemi pensionistici, modelli assicurativi, sistemi sanitari e produttivi, di prevederne modifiche nel tempo e necessarie correzioni. Nessuno di noi può sapere quando morirà, ma abbiamo ragionevole certezza su quanti cittadini nasceranno o moriranno negli anni futuri.

I dati statistici offrono basi sicure su cui costruire una politica, elementi forti per comprendere errori e necessarie correzioni, indicatori sullo stato di salute del Paese. In particolare, abbiamo certezze sul drammatico calo demografico, sul numero di anziani nei prossimi vent’anni, sulla necessità di forza lavoro, sull’impossibile tenuta del nostro sistema pensionistico. Nel 2050, la quota di ultra65enni si avvicinerà al 40 per cento della popolazione, venti milioni di cittadini. Contemporaneamente, continua ad allungarsi la speranza di vita. Dal Paese con le culle vuote, continuano ad andarsene giovani italiani che non trovano lavoro (420 Mila negli ultimi dieci anni) ma che hanno un livello di istruzione medio alto. Al tempo stesso continua a crescere la domanda di manodopera poco qualificata, in parte soddisfatta dall’afflusso di stranieri, una parte dei quali si prestano a lavori inferiori pur avendo un titolo di studio. Ci sono 320mila imprese create da stranieri, che danno lavoro (700 Mila addetti), ma questi flussi non sono sufficienti a soddisfare le domande di servizi (in particolare la cura degli anziani, il sistema sanitario) e ad alimentare il sistema pensionistico. Un Paese di anziani ha anche un elettorato anziano, poco incline a immaginare il futuro, più preoccupato di difendere il poco o il tanto che ha e di trasmetterlo a figli smarriti e disoccupati. Il target ideale per la narrazione leghista. «Prima gli italiani» è uno slogan di successo, che non prevede la versione probabile: «L’Italia viene dopo...».