Chi l’avrebbe mai detto? Ora il problema di Salvini si chiama Nord

Rischio che ha subito compreso il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ansioso di portare a casa l’autonomia, sempre rimandata dopo il referendum del 2017, prima che cominci la campagna elettorale per le regionali del 2020.

E così Zaia si è affrettato a replicare a Di Maio ricordandogli che “Un Piano per il Sud esiste già” e che non “c’è nessuna visione ostracista nei confronti del meridione, nessuna volontà di disegnare un paese di serie A e uno di serie B, ma solo di applicare la Costituzione”. La pressione in Veneto è forte. L’ala radicale dell’autonomismo fa pressione sui deputati espressi dalla regione minacciando, in caso di nuove procrastinazioni, mobilitazioni civili a due anni dal referendum tradito.

Salvini sente la pressione e a sua volta spinge, accusando non meglio precisati burocrati di mettere i bastoni tra le ruote. Ma i tempi, malgrado gli esibiti ottimismi, si preannunciano lunghi e il cammino irto di difficoltà e imprevisti. Anche in presenza di un via libera del Consiglio dei ministri infatti il testo sull’autonomia dovrà passare nelle commissioni parlamentari, sottoposto a dibattito e poi trasformato in disegno di legge per poi finalmente essere votato alle Camere. Un percorso travagliato compiuto il quale bisognerà vedere quali e quante resteranno le materie effettivamente devolute alle regioni. Salvini insomma è tra due fuochi: i suoi che spingono per fare l’autonomia “presto e bene” e l’alleato di governo che invece rallenta, chiede garanzie, manda messaggi rassicuranti al sud, la sua cassaforte elettorale, e fa melina sul portare il provvedimento già nel prossimo Consiglio dei ministri.

Posizione delicata quella di Salvini, anche perché non è questo il momento per tornare a divaricare il fronte dell’esecutivo che si appresta a una durissima trattativa con l’Europa. Ma come si diceva la pentola è in ebollizione. Tanto più che il nord leghista ritiene che l’autonomia che verrà concessa sarà minima, un’autonomia a costi standard, con l’elargizione di qualche competenza ma senza il succo che è poi quello dell’autonomiaimpositiva e dell’introduzione di fabbisogni standard che chiede l’ala dura nordista.