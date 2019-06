I nuovi lavori di una volta: ecco la spazzacamina tedesca che sale sui tetti della Germania

È una tradizione antica, che risale più o meno al Medioevo. Ma in Germania è praticata ancora: si è ammodernata, prevede un corso di studi chiaro e definito, con titoli e percorsi ben precisi. E soprattutto, dà ancora lavoro. È l’arte dello spazzacamino, come racconta questo bel video della Bbc che è andata a intervistare Luisa Tonetto, diciottenne bavarese dal nome italiano ma con vita e storia del tutto tedesche. “Ci sono arrivata attraverso vari stage”, racconta, “e questo lavoro è quello che mi è piaciuto di più”. In lode al sistema tedesco, si direbbe.

Ogni giorno Luisa parte in missione per visitare i camini insieme ai suoi colleghi. Il suo compito è di controllare gli impianti di scarico del fumo per evitare che il fuoco e l’anidride carbonica invadano gli appartamenti e mettano a repentaglio la vita delle persone. Ma non solo: “Controlliamo anche i rilevatori di fumo e verifichiamo il funzionamento degli estintori”. Il suo capo si occupa del riscaldamento, delle caldaie. “Noi costruiamo anche camini in acciaio inox, le installiamo. Ci occupiamo di tutte le certificazioni”. Rispetto ai tempi in cui si calavao, sporcandosi di fuliggine, lungo le condotte, i tempi sono molto cambiati.