Il governo fa schifo, ma l'opposizione non esiste: caro Pd, o ti svegli o sparisci

Niente di niente. Nemmeno la capacità di prefigurare un’alternativa parlamentare, come se facesse schifo solo parlarne, come se davvero i primi convinti della loro inadeguatezza a governare siano proprio i leader democratici, come se si fossero autoconvinti che il Paese li odi, che li ritenga inadatti a governare, e che sia giusto così. Salvo poi stupirsi se Gori, Decaro, Delbono, Muzzarelli, Vecchi e tutti i sindaci Pd che hanno ben governato, rivincono in scioltezza, senza che il medesimo pregiudizio si trasferisca sui territori. Saranno contesti diversi, certo. Ma non c’entrerà anche il fatto che i suddetti sindaci abbiano qualche idea, e soprattutto non si vergognino del loro operato?

Un po’ di orgoglio in più forse non guasterebbe, insomma. Qualche proposta sarebbe gradita, anche. E magari pure quella sana logica politica per la quale è meglio marciare uniti per riconquistare il governo del Paese, in qualunque modo, in qualunque contesto, che contendersi le briciole dell’opposizione. E forse pure un po’ di cazzimma in più, nell’attaccare i disastri di questo governo, le sue contraddizioni, le sue promesse non mantenute. Niente giustifica il nulla cosmico di quest’ultimo anno. Nemmeno lo psicodramma della sconfitta del 4 marzo, che ormai è lontana ere geologiche. Se vi svegliate ci fate un piacere. Altrimenti, detto con tutta la delicatezza del mondo, mollate il pallone e tornate a casa.