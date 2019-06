L’Interno del Ministro, ovvero il volto nascosto (e intellettuale) di Matteo Salvini

In questo «piccolo e riservato locus amoenus di riflessione» Salvini esprime infatti il suo io più intimo e nascosto, difficile da conciliare con il suo ruolo come Capitano, che in realtà è frutto unicamente di un calcolo politico. In realtà, Matteo sa di portare in sé numerose identità, di cui questa è quella più riservata e autentica: «Qui non voglio essere chiamato 'Capitano', qui sono solo uno di voi. Uno dei tanti. Chiamatemi 'Ismaele'», scrive il ministro.

Un post tira l’altro, la risata è assicurata. E il successo che la pagina ha già riscosso dalla sua creazione, il 6 giugno, ne è la prova. «Sono peraltro abbastanza lontano dai 3.000.000 dell'originale...», dice il fondatore a Linkiesta. La sostanza, però, non cambia: un’ironia “gentile” che ha già raccolto la simpatia di quasi 20mila utenti.

L’autore (che intende rimanere anonimo), però, non si sbilancia: «La pagina è nata per caso, come credo nascano per caso tutte le pagine di questo tipo. Un semplice divertissement», spiega. Stando a quanto riportato dall’AdnKronos, si tratterebbe di un quarantenne che l’ha aperta insieme ad alcuni amici. Nessuna particolare aspettativa nel crearla, dice, ma solo un modo per fare ciò che, in fondo, è prerogativa della satira: far riflettere divertendo. «Credo sia una persona (o un personaggio) un po' più complesso di come appare sui social. La pagina, estremizzando questa complessità (se proprio dobbiamo trovarle uno scopo) prova a mettere in guardia dal banalizzarne la semplicità», racconta il misterioso autore.