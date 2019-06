Spegnete Whatsapp, eliminate Tinder: l’eros si accende con le lettere d’amore (di carta)

«Non riesco a capire cosa pensa , non riusciamo più a comunicare. È sfuggente, ho bisogno di aprirle il mio cuore. Allora ho deciso di scriverle. Di notte sono andato a casa sua e ho imbucato la lettera. Di sette pagine». Sempre più spesso amici maschi e femmine mi confidano di aver scritto al-alla partner. Non parliamo di whatsapp o mail, ma di lettere vere, quelle di una volta. Carta, penna, bozza in brutta, scrittura in bella, francobollo, buca delle lettere, cuore a mille all’ atto dell imbucamento, attesa snervante di una risposta, imprecazioni o lodi a Poste Italiane.

Scrivere è un atto di amore verso se stesso prima ancora che verso l’amato, un atto che rallenta ed esalta il sentimento, che prevede il silenzio di un’attesa forse non ricompensata. Sottolinea la serietà dell’amante che si allontana per un attimo dai molesti device - sgretolatori di emozioni, per occuparsi solo e soltanto di LEI LUI. Alcuni ragazzi da me intervistati per un documentario di Rai storia sulle emozioni amorose dei teenager ( “Amori di latta”, in uscita in autunno) mi hanno mostrato diari di carta scritti a matita, con foto , bigliettini ( d’amore), fiori secchi attaccati con la colla. Identici a quelli che scrivevo io da ragazzina.