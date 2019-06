Di Maio contro Di Battista: ecco perché è un disastro per il governo (ma un toccasana per il Movimento)

Così, l’uscita frontale sullo stop al limite dei due mandati in caso di voto anticipato va letta in chiave di strategia interna: proprio il limite dei due mandati è lo spauracchio che il Vicepremier sta agitando tra i parlamentari meno fedeli alla linea per far loro ingoiare i rospi imposti dalla Lega. Una minaccia implicita: se rompiamo, si torna al voto, e molti di voi non potranno ricandidarsi. Di Maio ha risposto a Di Battista per le rime, ma non è detto che questa sfida interna faccia male a un partito che non ha mai apprezzato troppo i dissensi interni.

Potrebbe, anzi, essere un modo più raffinato di riproporre nuovamente la “strategia delle due punte” già provata con successo alle politiche (e rivelatasi fallimentare alle europee). Dopotutto, questo scontro tra i due ha riaffermato il ruolo di Di Battista, che per una parte della base storica dei 5 Stelle rimane un riferimento. Quindi, certamente questo dualismo indebolisce ulteriormente Di Maio, ma per il MoVimento può essere soprattutto un modo per rimobilitare i “grillini della prima ora” delusi dall’esperienza di governo, che ora potrebbero vedere nel ritorno del leader romano la speranza di riavvicinarsi alle origini.