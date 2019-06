Gialloverdi, fermatevi: il braccio di ferro con l’Europa è un suicidio che non vi serve

Se un pregio hanno avuto i populismi e i sovranismi è senz’altro quello di essere sempre stati chiari, comprensibili anche al normotipo di un bambino di 12 anni che, secondo un’indimenticata battuta di Berlusconi, rappresenta il pubblico medio della politica e della tv italiana. Ma adesso no, adesso quella specialità sembra persa nelle nebbie di un braccio di ferro con l’Europa che risulta assolutamente incomprensibile ai più. A guardare i fatti, tutto potrebbe persino filare liscio. Giovanni Tria ha trovato un tesoretto dimenticato, tre miliardi avanzati da Reddito di Cittadinanza e Quota Cento più altri due miliardi racimolati in giro. L’Unione ha altre gatte da pelare (nomine) e con un po’ di abilità potrebbe essere ammansita. È vero, i dati economici macroeconomici sono pessimi, gli accordi non sono stati rispettati, ma è successo altre volte e l’abbiamo sempre sfangata all’italiana, giustificando i nostri sforamenti con gli eventi straordinari più disparati - il terremoto, i flussi migratori, la necessità di investire nell’anti-terrorismo, le riforme strutturali, gli investimenti – per un totale calcolato dal Centro Studi di Confindustria di 29,7 miliardi di flessibilità in poco più tre anni.

Tuttavia sembra che la pace non si addica al governo gialloverde, e nemmeno la tregua, e così invece di un tentativo di appeasement ecco i fulmini della proposta salviniana di una manovra anticipata, estiva, fatta tutta a debito, che aumenti di 10 o 15 miliardi le uscite per ridurre le aliquote fiscali di imprese e famiglie (la cosiddetta Flat Tax), “altrimenti saluto e me ne vado”. E dall’altra parte, quasi di concerto, ecco le folgori del redivivo Alessandro Di Battista contro la Lega, che tutti leggono anche come un attacco a Luigi Di Maio, il quale replica provocando una scontata contro-replica. Insomma, una zuffa nella quale il nostro dodicenne capisce una cosa sola: la maggioranza resta numericamente fortissima – Lega e Cinque Stelle, insieme, sono al 54 per cento nei sondaggi – ma politicamente è vicina al capolinea.