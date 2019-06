Olimpiadi invernali 2026, vince la coppia Milano-Cortina

Cultura

Hölderlin e Empedocle, suicidarsi è la scelta di vita più sana

Non ha patria, non ha letteratura, non ha amore: nel 1801 il poeta Friedrich Hölderlin è simbolicamente sull’orlo di un vulcano. È a quel punto che l’ipotesi del suicidio gli si pone come la scelta più naturale possibile