Pasquale Grasso: “Basta correnti dal Csm: siamo magistrati, non partiti politici”

Praticamente come avviene in un partito politico…

Nonostante abbiano dichiarato di voler fare un passo avanti, andare oltre il correntismo, in realtà si sono comportati come dei veri e propri partiti politici che hanno subito ridistribuito i posti con una sorta di manuale Cencelli. Arrivati a questo punto, ho preferito presentare le mie dimissioni e non ridurre la questione al voto creando altre divisioni.

Molti hanno visto il suo gesto come un sacrificio per salvare i colleghi del Csm…

Credo che ci sia stata una sorta di, non voglio usare una parola forte, ma di strumentalizzazione politica da parte delle altre correnti, assumendo che io abbia tenuto una posizione troppo morbida nei confronti dei soggetti interessati. Così facendo hanno approfittato per compiere una rideterminazione degli equilibri e dei rapporti di forza nell’Anm a loro convenienza. Ci può stare nella politica, io avrei sperato che tutti però si ricordassero che l'Associazione nazionale magistrati non è un’entità politica, prendendo spunto da questa situazione per dimostrare che siamo un gruppo che rappresenta le persone e non che scimmiotta le movenze della politica inferiore.

Perché Magistratura Indipendente ha deciso di difenderli?

Magistratura indipendente è un gruppo di persone. Probabilmente non si è condotta in maniera razionale e con comprensione piena l’intera questione. Io ho contestato quel modo di agire, nel rispetto anche dei circa duemila magistrati che si riconoscono nelle posizioni di Magistratura indipendente, ritenendo necessaria dalla propria corrente una reazione molto più decisa. Decisa ma non scomposta e basata solo sugli elementi di stampa.