Presidenziali Usa, ecco perché Trump rischia di vincere ancora (grazie agli algoritmi)

Intanto martedì scorso Trump ha avviato la sua campagna a Orlando, Florida e il New York Times ha sintetizzato i punti chiave del suo discorso. Chi cercava messaggi nuovi, probabilmente non è rimasto soddisfatto, dal momento che si è parlato di nuovo del controverso muro con il Messico e della vicenda relativa alle presunte interferenze russe. Ancora una volta la paura è stata usata per motivare i suoi sostenitori, il quarantacinquesimo presidente Usa ha elencato come elementi da temere il pericolo del socialismo, la concorrenza sleale sul mercato del lavoro, la criminalità e l’immigrazione. Sebbene la strategia per la campagna elettorale sia sostanzialmente nota, molti si chiedono quale possa essere il messaggio principale da diffondere questa volta e soprattutto, chi sia stato identificato come avversario politico. Molti si aspettano che si tratti di Joe Biden perché è per lui un personaggio noto. Ma se a vincere le primarie democratiche dovesse essere Bernie Sanders o Elizabeth Warren, allora probabilmente Trump opterebbe per una retorica ideologica, tirando di nuovo in ballo il pericolo del socialismo. Nell’attesa di capire contro chi puntare il dito, lo slogan scelto è “keep America great”, in continuità con il “make America great again” che gli ha aperto le porte del primo mandato e che è apparso per la prima volta in un tweet del 13 marzo scorso.

Ronna McDaniel, che è a capo del comitato nazionale del partito repubblicano, lo scorso 19 giugno ha scritto su Twitter che in ventiquattro ore sono stati raccolti 24,8 milioni di dollari per la rielezione dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Eric Trump ha quindi replicato che Joe Biden aveva raccolto 6 milioni di dollari e i primi cinque candidati democratici assieme 14 milioni di dollari. Non si è fatto attendere il tweet di Trump che ha commentato lapidario, “dobbiamo vincere e mantenere l’America grande” e per farlo Trump 2020 da slogan deve diventare una realtà.