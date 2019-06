Ecco perché Milano è davvero un’alternativa all’Italia sfigata dei gialloverdi

Non vogliamo tornare sulla questione trita e ritrita del modello Milano e della sua alterità col resto della penisola. Ci limitiamo, semmai, a rimarcare come i progetti seri, presentati da istituzioni serie, guidate da persone serie, possono risultare vincenti, e Milano negli ultimi anni, è stata l’unica città italiana capace di presentare progetti vincenti, da Expo 2015 alle Olimpiadi del 2026, passando per l’Ema sfumata per un soffio, all’ultima curva. Milano sarà pure un contesto alieno al resto del Paese, ma se lo è perché seria e credibile allora è il Paese ad avere qualche problema, non certo Milano.

Allo stesso modo, Milano è il simbolo di un Italia che può aprirsi ai mercati e all’economia globale senza esserne travolta. D’accordo: un conto è la metropoli e un conto è la provincia. Ma non c’è bar che a chiuso, a Milano, perché ha aperto Starbucks. E non c’è piccola impresa che soffre a causa dell’arrivo degli investimenti delle grandi multinazionali. E non c’è periferia che non abbia giovato, anche solo nell’immagine, dell’allure internazionale generata dalle grandi trasformazioni urbane di Porta Nuova e di City Life. Pur con tutti i difetti del mondo, Milano non si è data persa in partenza di fronte alla modernità. E, guarda un po’, sta vincendo.

Ancora: Milano è una delle città più inclusive d’Italia, uno dei contesti urbani che più ha fatto in questi anni, col Comune, con le Fondazioni del territorio, col privato sociale, con la sua diocesi, per sostenere le persone meno abbienti, italiani o migranti che fossero. Anche in questo caso, mentre il resto del Paese si chiudeva a riccio, escludendo chi chiedeva aiuto, discriminando tra italiani e non “perché non ce n’è abbastanza per tutti”. Anche in questo caso, dobbiamo registrare la vittoria dei generosi, a riprova che includere e aiutare gli altri non fa perdere né l’anima né i soldi.